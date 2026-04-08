Meg Bonus、ニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』本日リリース＆ダイジェスト映像公開
野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、ニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』を本日リリースした。あわせて、野本慶本人が制作したダイジェスト映像も公開された。
前作より約1年ぶりとなるフルアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』は、全曲作詞・作曲、プロデュースを野本慶がつとめており、高校生のときに作曲した「LOVE」、“彩度100％の楽しい思い出”を描いた「MERMAID」など全10曲が収録されている。また、本日19時からは東京・タワーレコード渋谷店でのインストアイベントの開催も決定している。
さらに、4月29日には初のホールワンマンライブを開催する。チケットは現在発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️2ndアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』
2026年4月8日（水）リリース
購入：https://MegBonus.lnk.to/TOTHEYOU_ME_IMETBEFORE
PCCI-00033 / 3,300円（税込）
※「MERMAID」を含む全10曲を収録予定
※CD購入者先着特典：未発表音源視聴コード付きスマホサイズステッカー
▼収録曲
01.OVERLAP
02.WATERWALTS
03.HORIZON
04.OVER
05.HICCUP
06.STRESS
07.TO THE YOU (ME) I MET BEFORE
08.LOVE
09.YOU
10.MERMAID
▼インストアイベント
2026年4月8日（水）タワーレコード渋谷6F 19:00スタート
内容：ミニライブ＆特典会
対象商品：Meg Bonus『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』
対象店舗：タワーレコード渋谷店、新宿店、池袋店、町田店
※ご予約者様優先で2026年4月7日(火)商品入荷時より、対象店舗にて対象商品をご購入いただきましたお客様に先着で「サイン会参加券」をご購入枚数分お渡しいたします。
※ご予約は店頭・お電話にて承っております。
※既にご予約をお済みのお客様に関しては「サイン会参加券」をご用意いたします。
※本イベントのミニライブはフリー観覧となります。（入場券の配布はございません）
※「サイン会参加券」1枚につきCD1枚にサインをいたします。
※サインはCDジャケットにいたしますので、当日はお求めになったCDを必ずお持ちください。
▼デジタルシングル「MERMAID」
2026年2月11日（水）リリース
配信：https://MegBonus.lnk.to/MERMAID
◾️＜Meg Bonus “TO THE YOU(ME) I MET BEFORE”＞
2026年4月29日（水・祝）東京・大手町三井ホール
開場 16:30 / 開演 17:30
全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）
https://eplus.jp/megbonus/
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