◆米大リーグ エンゼルス―ブレーブス（７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が本拠のブレーブス戦でメジャー通算１０００投球回を達成したが、５回６安打４失点でシーズン初勝利はまた持ち越しとなった。四球１で８三振を奪ったものの９７球を費やした。防御率は６・７５。

３回先頭のマテオをカッターで空振り三振に仕留め、記念の通算１０００投球回を達成した。日本人投手では、野茂英雄（１９７６回）、ダルビッシュ有（１７７８回）、黒田博樹（１３１９回）、大家友和（１０７０回）、田中将大（１０５４回）に次いで６人目の大台突破となった。

２０１９年マリナーズでメジャーデビューした菊池は通算４８勝５９敗と負け越しているが、ブルージェイズ、アストロズ、エンゼルスと４球団を渡り歩き、直近３年はすべて規定投球回をクリアしている。

２点を先行してもらいながら、２回にホワイトの左翼線二塁打で１失点。４回には３安打１四球で３失点を喫し、逆転された。奇数イニングは好投、偶数イニングに失点する形となった。