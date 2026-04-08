BUCK∞TICKが、メンバーの星野英彦（Vo, Backing Vo, G, Synthesizer & Programming）の60回目の誕生日となる2026年6月16日に＜Ruby Horizon 60＞と題し、東京・SGC HALL ARIAKEでライブを開催することを発表した。

本公演は、2026年にBUCK∞TICKが行う初のワンマンライブである。なお、本日12時より、BUCK∞TICKのファンクラブとモバイルサイトの両方に入会・登録している「W会員」を対象としたチケット先行予約が受付開始となるので、詳しくはBUCK∞TICKオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。

また現在、バンドの過去のアルバム3作品のアナログ盤が最新リマスター、カッティングにより各作品のオリジナルリリース日に連続で発売中だ。1991年リリースの『狂った太陽』、1992年リリースのセルフカバーアルバム『殺シノ調べ This is NOT Greatest Hits』に続き、6月23日には1993年リリースの7thアルバム『darker than darkness -style93-』のアナログ盤が発売される。各作品は復刻デザインポスターが封入され、完全生産限定盤となる。

◾️＜Ruby Horizon 60＞

公演日時：2026年6月16日（火）OPEN：17:30 / START：18:30

会場：東京・SGC HALL ARIAKE

全席指定 ￥11,000（税込）

※来場者特典付（当日会場にて終演後に配布 / 後日対応不可）

(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999

特設サイト：https://buck-tick.com/feature/ss_hh60 ▼チケット情報

＜一般発売日＞

2026年5月30日（土） ＜W会員チケット先行受付＞

受付期間：2026年4月8日（水）12:00〜4月13日（月）14:00

※オフィシャルファンクラブ[FISH TANK]、およびオフィシャルモバイルサイト[LOVE & MEDIA PORTABLE]両方の入会・登録が必要です。

※同行者もW会員であることが必須となります。

※本受付のチケットは顔写真付の電子チケットのみとなります。

◾️アナログリイシュー作品発売情報 ◆アルバム『狂った太陽』 2026年2月21日（土）発売

完全生産限定アナログ盤 (2LP)

価格：7,150円（税込）

VIJL-60401〜60402

33 1/3rpm

・2枚組・180g重量盤

・クリア・ヴァイナル仕様

・最新リマスター&カッティング

・復刻デザインポスター封入

▼収録曲

SIDE A

01.スピード [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.MACHINE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

03.MY FUNNY VALENTINE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE B

01.変身(REBORN) [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

02.エンジェルフィッシュ [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

03.JUPITER [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

SIDE C

01.さくら [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.Brain,Whisper,Head,Hate is noise [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

03.MAD [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE D

01.地下室のメロディー [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.太陽ニ殺サレタ [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60401.html ◆アルバム『殺シノ調べ This is NOT Greatest Hits』 2026年3月21日（土）発売

完全生産限定アナログ盤 (3LP)

価格：12,100円（税込）

VIJL-60403〜60405

33 1/3rpm

・3枚組・180g重量盤

・クリアカラー・ヴァイナル仕様

・最新リマスター&カッティング

・復刻デザインポスター封入

▼収録曲

SIDE A

01.ICONOCLASM [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

02.惡の華 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

03.DO THE “I LOVE YOU” [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

SIDE B

01.VICTIMS OF LOVE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.M・A・D [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE C

01.ORIENTAL LOVE STORY [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.スピード [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE D

01.LOVE ME [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.JUPITER [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

SIDE E

01….IN HEAVEN… [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.MOON LIGHT [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

03.JUST ONE MORE KISS [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE F

01.TABOO [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.HYPER LOVE [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60403.html ◆アルバム『darker than darkness -style93-』 2026年6月23日（火）発売

完全生産限定アナログ盤 (2LP)

価格：7,150円（税込）

VIJL-60406〜60407

33 1/3rpm

・2枚組・180g重量盤

・カラー・ヴァイナル仕様

・最新リマスター&カッティング

・復刻デザインポスター封入

▼収録曲

SIDE A

01.キラメキの中で… [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.Deep Slow [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

03.誘惑 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

SIDE B

01.青の世界 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.神風 [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

03.ZERO [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

SIDE C

01.ドレス [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]

02.LION [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

03.Madman Blues -ミナシ児ノ憂鬱- [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]

SIDE D

01.die [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

02.darker than darkness [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60406.html