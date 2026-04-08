BUCK∞TICK・星野英彦、60回目の誕生日を祝した公演＜Ruby Horizon 60＞開催決定
BUCK∞TICKが、メンバーの星野英彦（Vo, Backing Vo, G, Synthesizer & Programming）の60回目の誕生日となる2026年6月16日に＜Ruby Horizon 60＞と題し、東京・SGC HALL ARIAKEでライブを開催することを発表した。
本公演は、2026年にBUCK∞TICKが行う初のワンマンライブである。なお、本日12時より、BUCK∞TICKのファンクラブとモバイルサイトの両方に入会・登録している「W会員」を対象としたチケット先行予約が受付開始となるので、詳しくはBUCK∞TICKオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。
また現在、バンドの過去のアルバム3作品のアナログ盤が最新リマスター、カッティングにより各作品のオリジナルリリース日に連続で発売中だ。1991年リリースの『狂った太陽』、1992年リリースのセルフカバーアルバム『殺シノ調べ This is NOT Greatest Hits』に続き、6月23日には1993年リリースの7thアルバム『darker than darkness -style93-』のアナログ盤が発売される。各作品は復刻デザインポスターが封入され、完全生産限定盤となる。
◾️＜Ruby Horizon 60＞
公演日時：2026年6月16日（火）OPEN：17:30 / START：18:30
会場：東京・SGC HALL ARIAKE
全席指定 ￥11,000（税込）
※来場者特典付（当日会場にて終演後に配布 / 後日対応不可）
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
特設サイト：https://buck-tick.com/feature/ss_hh60
▼チケット情報
＜一般発売日＞
2026年5月30日（土）
＜W会員チケット先行受付＞
受付期間：2026年4月8日（水）12:00〜4月13日（月）14:00
※オフィシャルファンクラブ[FISH TANK]、およびオフィシャルモバイルサイト[LOVE & MEDIA PORTABLE]両方の入会・登録が必要です。
※同行者もW会員であることが必須となります。
※本受付のチケットは顔写真付の電子チケットのみとなります。
◾️アナログリイシュー作品発売情報
◆アルバム『狂った太陽』
2026年2月21日（土）発売
完全生産限定アナログ盤 (2LP)
価格：7,150円（税込）
VIJL-60401〜60402
33 1/3rpm
・2枚組・180g重量盤
・クリア・ヴァイナル仕様
・最新リマスター&カッティング
・復刻デザインポスター封入
▼収録曲
SIDE A
01.スピード [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.MACHINE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
03.MY FUNNY VALENTINE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE B
01.変身(REBORN) [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
02.エンジェルフィッシュ [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
03.JUPITER [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
SIDE C
01.さくら [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.Brain,Whisper,Head,Hate is noise [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
03.MAD [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE D
01.地下室のメロディー [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.太陽ニ殺サレタ [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60401.html
◆アルバム『殺シノ調べ This is NOT Greatest Hits』
2026年3月21日（土）発売
完全生産限定アナログ盤 (3LP)
価格：12,100円（税込）
VIJL-60403〜60405
33 1/3rpm
・3枚組・180g重量盤
・クリアカラー・ヴァイナル仕様
・最新リマスター&カッティング
・復刻デザインポスター封入
▼収録曲
SIDE A
01.ICONOCLASM [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
02.惡の華 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
03.DO THE “I LOVE YOU” [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
SIDE B
01.VICTIMS OF LOVE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.M・A・D [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE C
01.ORIENTAL LOVE STORY [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.スピード [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE D
01.LOVE ME [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.JUPITER [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
SIDE E
01….IN HEAVEN… [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.MOON LIGHT [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
03.JUST ONE MORE KISS [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE F
01.TABOO [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.HYPER LOVE [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60403.html
◆アルバム『darker than darkness -style93-』
2026年6月23日（火）発売
完全生産限定アナログ盤 (2LP)
価格：7,150円（税込）
VIJL-60406〜60407
33 1/3rpm
・2枚組・180g重量盤
・カラー・ヴァイナル仕様
・最新リマスター&カッティング
・復刻デザインポスター封入
▼収録曲
SIDE A
01.キラメキの中で… [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.Deep Slow [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
03.誘惑 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
SIDE B
01.青の世界 [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.神風 [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
03.ZERO [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
SIDE C
01.ドレス [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
02.LION [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
03.Madman Blues -ミナシ児ノ憂鬱- [作詞：今井寿 / 作曲：今井寿]
SIDE D
01.die [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
02.darker than darkness [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
予約：https://www.jvcmusic.co.jp/Linkall/buck-tick/VIJL-60406.html
関連リンク
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