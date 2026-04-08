ハリウッド俳優のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが韓国を訪れた。

映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションで来韓したメリル・ストリープとアン・ハサウェイは、7日に韓国に到着した。アン・ハサウェイは8日、自身のSNSに韓国・仁川（インチョン）空港に到着したことを知らせる動画を投稿した。

アン・ハサウェイは、映画に登場する「セルリアンブルー」があしらわれたフーディーを日本語表記のものから韓国語表記のものに着替え、韓国でのプロモーション開始を知らせた。「ハローソウル」とハングルで表し、あいさつした。

映画『プラダを着た悪魔2』は、伝説的なファッション誌『ランウェイ』の編集長「ミランダ」と、20年ぶりに企画エディターとして戻ってきた「アンディ」が、ラグジュアリーブランドの幹部となった「エミリー」と再会し、大きく変化したメディア環境の中で再びファッション界の主導権を握るため、キャリアのすべてを懸ける物語で、『プラダを着た悪魔』以来20年ぶりに観客の前に再び登場した。

この日来韓したメリル・ストリープとアン・ハサウェイは、午前10時にフォーシーズンズホテルで記者懇談会を行い、続いて午後7時には永登浦（ヨンドゥンポ）タイムズスクエアでファンと交流するレッドカーペットイベントを行う。