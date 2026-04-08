=LOVE、「劇薬中毒」が自己最高ポイントを記録 「週間合算シングル」【オリコンランキング】
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVEの最新シングル「劇薬中毒」が、8日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で自身通算7作目となる1位を獲得した。
【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ
週間ポイントは37.3万PT（372,904PT）で、前回1位を獲得した「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付：341,513PT）を上回る自己最高を記録。自身通算2作目の週間30万PT超え作品となった。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも自己最高初週売上を記録し1位に初登場しており、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を記録した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位は、2週連続で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。収録曲の「爆裂愛してる」、「好きすぎて滅！」が同日付「週間ストリーミングランキング」でそれぞれ2位、4位にランクインと、ストリーミング再生数を堅調に維持している。3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、7週連続合算シングルTOP5入り、累積ポイントは139.1万PT（1,390,977PT）にまで伸ばした。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【動画】=LOVE（イコールラブ）の最新シングル「劇薬中毒」ミュージックビデオ
週間ポイントは37.3万PT（372,904PT）で、前回1位を獲得した「ラブソングに襲われる」（2025年10月20日付：341,513PT）を上回る自己最高を記録。自身通算2作目の週間30万PT超え作品となった。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
2位は、2週連続で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」。収録曲の「爆裂愛してる」、「好きすぎて滅！」が同日付「週間ストリーミングランキング」でそれぞれ2位、4位にランクインと、ストリーミング再生数を堅調に維持している。3月2日付で本作最高位となる2位を獲得してから、7週連続合算シングルTOP5入り、累積ポイントは139.1万PT（1,390,977PT）にまで伸ばした。
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞