◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日 両国国技館）

「Prime Video Boxing 15」の公式会見が8日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦に挑む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と対面した。

那須川は昨年11月、井上拓真（大橋）とのWBC世界バンタム級王座決定戦に判定負けしてプロ初黒星。約4カ月半ぶりの再起戦で、フライ級とスーパーフライ級で2階級制覇したメキシコのスターと対戦する。勝者は5月2日に東京ドームで行われる現WBC世界バンタム級王者・井上拓真―同級4位・井岡一翔（志成）の勝者に対する指名挑戦者となる。

WBCのマウリシオ・スレイマン会長も出席した会見で、那須川は「前回負けたことでいろんなことを考えた。自分のことを信じられなくなったりもしたけど、自分自身を変えるためにここまで挑んできた。復帰戦でやる相手じゃないとか、勝つか負けるか分かんないとか、いろんな予想とかみんなあると思うんすけど、そんなのくそくらえでホントにアッカンベーです」とキッパリ。「前回の試合からこの日のためだけに日々を過ごしてきたので、人間って本気で一生懸命やればここまで変われるという、人間の可能性を見せたいと思うし、僕が勝つことで世の中が変わるわけじゃないけど、自分を変えることができると思っている。もう自分には負けたくないので、腹はくくってますので、必ず勝ちますので、その姿を見ていただければ」と決意表明した。

興行のもようはプライムビデオで独占ライブ配信される。