◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースの山本由伸投手が今季3度目登板、7回途中1失点で2勝目をあげました。

山本投手は初回、先頭をスライダーで空振り三振にとると、続く打者も2球で追い込み最後はシンカーで三振。3人目のゲレーロJr.選手はスライダーで3球三振の圧巻の立ち上がりを見せました。

2回は先頭にライトの頭を越えるツーベースを打たれますが、続く岡本和真選手をセカンドフライ、後続も抑えピンチをしのぎました。

3回に大谷翔平選手のタイムリーなどで2点をもらった山本投手はここから5回まで連続で3者凡退を継続。勝利投手の権利を得ます。

6回は先頭にこの日2本目のヒットで出塁を許すと、その後1アウト2塁となり1番・スプリンガー選手にタイムリーを浴び1点を返されました。その後1塁2塁のピンチとなりますが、ゲレーロJr.選手、サンチェス選手を打ち取りこの回を終わらせました。

7回のマウンドにも上がるとこの回先頭の岡本選手と3度目の対戦。フルカウントから154キロのストレートをセンターフェンス前まで飛ばされツーベースとなります。続く打者にはセーフティーバントを決められ、ここで山本投手は降板となりました。

このピンチでマウンドを受け継いだベシア投手は先頭をフォアボールでノーアウト満塁としますが、レフトフライ、空振り三振、ライトフライと気迫の投球で無失点とし、3アウトをとるとベシア投手は気合の雄たけびをあげ、ベンチの山本投手も笑顔で拍手を送りました。

その後9回にも1点を加えたドジャースは5連勝。山本投手は6回0/3を97球、被安打5、6奪三振、1失点で今季2勝目(1敗)をあげました。