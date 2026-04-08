関西エアポートは、関西国際空港第1ターミナル国際線出国エリアの新商業エリアを6月2日にオープンする。

リノベーションの最終フェーズで、2023年12月に運用を開始した国際線出国エリアを南北に拡張した新区画に、ラグジュアリーブランドをはじめ、国内空港初出店の店舗や、キャラクターグッズ・名産品を扱う物販店、ファストフード店、和食店が集まるフードコートなど計24店舗をオープンする。

オープンするのは、「バーバリー」、「ロエベ」、「ジェントルモンスター」、「スウォッチ」、「オメガ」、「ティファニー」、「イッセイミヤケ」、「モンクレール」、「ウルフギャング・パック・キッチンカウンター」、「クリスタルジェイド - ラーメン・ショウロンポウ」、「Taste of Japan 関西旅日記」、「ユニクロ」、「和食 washoku」、「バーガーキング」、「フレッシュ」、「カワイイ バズ」、「サクラ ボヤージュ」、「コビスト ービフテキのカワムラー」、「ユニバーサル・スタジオ・ストア」、「べっきんさん。」、「釜めしとお抹茶 「紬」」、「福寿園」、「マツモトキヨシ」、「タリーズコーヒー」。

第1ターミナルのリノベーションは「国際線キャパシティの強化」「エアサイドエリアの充実」「旅客体験の向上」を基本コンセプトに、2021年5月から段階的に工事を進めてきた。

2022年10月に新国内線エリア、2023年12月に免税店や出国審査場、2025年3月に保安検査場や入国審査場、ラウンジの刷新を行っていた。今回のオープンによって完成し、国際線エリア中央部の面積は、リノベーション前の約1.6倍となる。