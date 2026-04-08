「ヤマモトに支配された」WS再戦のブルージェイズが“天敵”山本由伸をとらえきれず、2勝目を献上、1-4と泥沼6連敗にファン怒り爆発「無死満塁から犠飛も打てないのか」「もうトロフィーのチャンスはない」

山本は7回途中1失点で2勝目をあげた(C)Getty Images

屈辱の6連敗

ブルージェイズは現地4月7日に本拠地で行われたドジャース戦に1−4と敗れた。

WS再戦となったこのシリーズ、先発の山本由伸とのマッチアップが注目されたが、ブルージェイズ打線は山本や救援陣を打ち崩せず、ファンに怒りが広がっている。

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山本の立ち上がりは完璧だった。敵地に大きなブーイングが起こる中、初回は三者三振、先頭のジョージ・スプリンガーをスライダーで空振り三振、続くドールトン・バーショは直球で空振り三振に最後はブラディミール・ゲレーロ・Jr.を外角のスライダーで見逃し三振と完璧に封じ込めた。

ブルージェイズファンにとっては山本は“天敵”だ。昨年のWSに本拠地で行われた2戦、6戦の快投、さらに勝負の7戦目で9回途中から投げ、勝ち投手とWS3勝、17回3分の2を投げ、防御率1.02と圧巻の離れ業を見せられた。

山本に5回までテンポ良く投げ込まれ無失点、打線は6回にジョージ・スプリンガーが適時打を放ち1点を返すも反撃はそこまで。

7回は続投した山本から先頭の岡本和真が中越えの二塁打を放つなど、無死一、三塁となったところでアレックス・ベシアに継投。無死満塁のチャンスを作るもアンドレス・ヒメネスはベシアの2球目を打って左飛、一死満塁の場面でブランドン・バレンズエラは空振り三振、さらに6回に適時打を放っていたスプリンガーも3球目を打って右飛に倒れ、無死満塁のチャンスを生かすことはできなかった。