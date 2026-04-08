「まって、最高すぎる」森七菜、色っぽい姿にファン歓喜！ 「すっかり大人の女性って感じだな」
俳優の森七菜さんは4月4日、自身のInstagramを更新。モデル撮影のオフショットを披露しました。
【写真】森七菜の色気がある姿
この投稿にファンからは「やっぱり森七菜大好き」「森七菜もすっかり大人の女性って感じだな」「まさに原色美女です」「オシャレでナチュラルな雰囲気が素敵！」「春から来た美女！！！」「まって、最高すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】森七菜の色気がある姿
「やっぱり森七菜大好き」森さんは「原色美女図鑑、みてね」とつづり、1枚の写真を載せています。車内の後部座席で撮影されており、膝を抱えるようなポーズを披露。どこか一点を見つめています。つかみどころのない表情の中に大人びた色気を感じさせるショットです。
この投稿にファンからは「やっぱり森七菜大好き」「森七菜もすっかり大人の女性って感じだな」「まさに原色美女です」「オシャレでナチュラルな雰囲気が素敵！」「春から来た美女！！！」「まって、最高すぎる」と、絶賛の声が集まりました。
「ずっとみつめてたひと」自身のInstagramで仕事のオフショットをたびたび公開している森さん。3月15日には「ずっとみつめてたひと」とつづり、俳優の広瀬すずさんとのツーショットを公開していました。「この舞台に立つ姿を何度も画面越しに観てたのに、まさかまた一緒に来れる日がくるなんて」と、日本アカデミー賞の授賞式で広瀬さんと共に撮影できた喜びも報告しています。興味のある人はチェックしてみてくさいね。
(文:鎌田 弘)