「歴代最高」永瀬ひな、美脚＆ボディライン際立つ姿を披露！ 「間違いなく今まで以上に盛り上がる！」
グラビアやモデルで活躍する永瀬ひなさんは4月5日、自身のInstagramを更新。美脚やボディラインが際立つ姿を披露しました。
【写真】永瀬ひなの美脚＆ボディライン際立つ姿
ファンからは、「おめでとうございます〜」「就任おめでとう御座います！」「可愛い」「歴代最高のRGだ」「ひなちゃんすごい」「間違いなく今まで以上に盛り上がる！」「美脚でかわいいですね」「すきー」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】永瀬ひなの美脚＆ボディライン際立つ姿
「おめでとうございます〜」永瀬さんは「【お知らせ】Krushガールズ2026 務めさせていただくことになりました」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。格闘技イベント「Krush」のラウンドガール「Krush GIRLS 2026」のメンバーに選ばれたことを報告し、赤いチューブトップ＆ミニスカート姿の衣装ショットを披露しています。1枚目は膝上ショットで、肩を大胆に出したボディラインが際立つスタイルです。超ミニ丈のスカートからはスレンダーな太もももあらわになっています。
「都内にある自然豊かなレストランへ」自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している永瀬さん。2日の投稿では「都内にある自然豊かなレストランへ」とつづり、オフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)