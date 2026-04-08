グラビアやモデルで活躍する永瀬ひなさんは4月5日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：永瀬ひなさん公式Instagramより）

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グラビアやモデルで活躍する永瀬ひなさんは4月5日、自身のInstagramを更新。美脚やボディラインが際立つ姿を披露しました。

【写真】永瀬ひなの美脚＆ボディライン際立つ姿

「おめでとうございます〜」

永瀬さんは「【お知らせ】Krushガールズ2026　務めさせていただくことになりました」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。格闘技イベント「Krush」のラウンドガール「Krush GIRLS 2026」のメンバーに選ばれたことを報告し、赤いチューブトップ＆ミニスカート姿の衣装ショットを披露しています。1枚目は膝上ショットで、肩を大胆に出したボディラインが際立つスタイルです。超ミニ丈のスカートからはスレンダーな太もももあらわになっています。

ファンからは、「おめでとうございます〜」「就任おめでとう御座います！」「可愛い」「歴代最高のRGだ」「ひなちゃんすごい」「間違いなく今まで以上に盛り上がる！」「美脚でかわいいですね」「すきー」と、絶賛の声が集まりました。

「都内にある自然豊かなレストランへ」

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している永瀬さん。2日の投稿では「都内にある自然豊かなレストランへ」とつづり、オフショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)