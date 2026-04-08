◇インターリーグ ブルージェイズ1―4ドジャース（2026年4月7日 トロント）

ブルージェイズは7日（日本時間8日）、ドジャースに1―4で敗れて6連敗。岡本和真内野手（29）は山本由伸投手（27）から第3打席で二塁打を放ち、4打数1安打だった。

日本では8打数4安打、1本塁打2打点と攻略していた山本とのメジャーでの初対決について岡本は「日本でも対戦は少なかったですし、テレビで見ていたので今日は凄く楽しみにして打席に立ちました。しっかりと打つべきところは打てたのかなと思います」と振り返った。

追い込まれてからのABSチャレンジが成功してストライクがボールに変わり、その後の快音。「（ABSチャレンジは）今日はちょっと外（のストライクゾーン）が広いなと感じたので終盤でしたし、やるしかないと思いました」と説明した。

8日（同9日）は投手・大谷との対戦。「僕が2年目のオープン戦で、本当若い時に一度だけ対戦しているんですけど、打者としても投手としても凄いと思うので、凄く楽しみでチームとして勝てるように頑張っていきたい」と抱負を述べた。