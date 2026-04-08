ギミック盛りだくさん！ カプセルトイ「にゃんこのハンバーガー屋さん」4月17日発売ポテトのフライヤーからレジまで
【にゃんこのハンバーガー屋さん】 4月17日～ 順次発売 価格：1回400円
「にゃんこのハンバーガー屋さん」
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「にゃんこのハンバーガー屋さん」を4月17日より順次発売する。価格は1回400円。
本商品は、ハンバーガー屋をモチーフとしたカプセルトイ。ねこの印がデザインされており、さまざまなギミックが搭載されている。
「ポテトのフライヤー」「ハンバーガーの焼き台」「ドリンクコーナー」「レジとメニュー」「ハンバーガーセット」「カウンター調理セット」の全6種がラインナップされている。
「にゃんこのハンバーガー屋さん」ラインナップポテトのフライヤー ハンバーガーの焼き台 ドリンクコーナー レジとメニュー ハンバーガーセット カウンター調理セット 【ラインナップ】
ポテトのフライヤー
ハンバーガーの焼き台
ドリンクコーナー
レジとメニュー
ハンバーガーセット
カウンター調理セット
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