「the penny drops」の意味は？よ〜く考えてみて！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「the penny drops」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ようやく理解した」でした！
「the penny drops」は、ついに理解したという場面で用いられるフレーズ。
意味としては「I understand」や「I got it」と、言い換えが可能です。
「It was only when I saw them out from the house together that the penny finally dropped.」
（彼らが一緒に家から出てきたのを見たことで、ようやく状況を理解した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部