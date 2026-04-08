双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、ベビーサークルを親子で満喫している模様を投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】双子と「ベビーサークルでゴロゴロ」まったり幸せ時間 フォロワー反応「ベビーサークルの中が夢の国すぎる」



翔子さんは、ベビーサークルで双子と一緒に寝転んでいるところを撮影した写真を複数投稿。サークルは双子と翔子さんがいっしょに寝転んでもまだスペースがあるくらいに広く、ホットカーペットの上にクッションマットを敷いているようで保温も完璧のよう。







ベビーサークルには、電話や鏡や歯車などのおもちゃが付いたパネルが組み込まれていて、マットの上にもいくつかおもちゃが置かれていて、双子が思うままに遊んで感覚を身につけていく環境が作られているように見えます。









仕事に復帰して忙しくなったと思われる翔子さんは「6か月ふたごとベビーサークルでゴロゴロ」「こういう時間 幸せだぁ」と実感たっぷりにテキスト。フォロワーからは「ベビーサークルの中が夢の国すぎる」「こういう時間てホント幸せですよね」「こちらもニコォって笑顔に」と、憩いの時間に共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】