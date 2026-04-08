NiziU、「合算アルバム」で自身通算7作目の1位 女性アーティストの“歴代1位”記録を達成【オリコンランキング】
NiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、8日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において自身通算7作目の1位を獲得。女性アーティストによる「通算1位獲得作品数」記録【※1】で歴代単独1位となった。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
【※1】女性アーティストによる「通算1位獲得作品数」記録 TOP3
1位：NiziU（7作）、2位：TWICE（6作）、3位：LE SSERAFIM、Ado（4作）
週間ポイントは19.4万PT（194,346PT）で、前作『New Emotion』の17.7万PT（176,848PT ※2025年12月1日付）を上回った。
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
【※1】女性アーティストによる「通算1位獲得作品数」記録 TOP3
1位：NiziU（7作）、2位：TWICE（6作）、3位：LE SSERAFIM、Ado（4作）
同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキング2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【合算ランキングとは】
合算ランキングとはCDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンではCDランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合した「オリコン合算シングルランキング」「オリコン合算アルバムランキング」を発表。詳しい集計方法は弊社WEBサイト「ORICON NEWS」を参照。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞