オードリー若林に春日が不満？「なんで俺は残れないんだ！」経済番組で新境地：アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜

4月8日(水)からスタートする経済番組「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜夜11時6分）。

初回放送を前に囲み取材が行われ、MCの若林正恭(オードリー)と清水昇エグゼクティブ・プロデューサー(テレビ東京)が登壇。番組の立ち上げから収録の裏側、“経済”という新たなフィールドに挑む思いを語った。

【動画】若林正恭×東大発スタートアップ「ハーベストX」

独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる同番組。過去6回の特番でトライアウトを重ね、「トークを軸にした経済番組」という形にたどり着いた。

初回放送について若林は、「番組の名刺代わりになる回」と手応えを。清水プロデューサーは「難しい内容でも、若林さんが例えながら説明することで、視聴者に内容を理解してもらえる感覚があった」と語った。

VTRを交えた番組構成については、「自分の質問で進んでいく、段取りのない番組。急にプライベートなことが気になったら聞くこともあるので、人と人の会話の中で情報が出てくる」と若林。一方で「トークが多すぎてプレッシャーはありますね。“VTRを増やしてほしい”というのは、まだ言わずに心の中にしまっています」と笑わせた。

今回バラエティー番組とは異なり、“経済番組の顔”として臨む若林。

「『あちこちオードリー』とかと同じで、正直に聞く姿勢は変えていない」としながらも、「バラエティーみたいにのけぞって笑うと、バカみたいに映っちゃうなと思って」と苦笑。「情報を知りたい人も多いと思うので、“シュッとした微笑み”を心がけています」と語った。

また、番組開始に伴い、「あちこちオードリー」の放送枠が移動したことにも触れ、「もともとこの枠でやっていて、そこに自分一人の番組が始まるとなって…。相方の春日(俊彰)が『なんで俺は残れないんだ！』って、ちょっとムッとしていましたね(笑)。“裏切り者”みたいに言われたりもしました」と、コンビらしいやり取りを振り返った。

番組をきっかけに、「これまで喫茶店で読むのはスポーツ新聞ばかりだったんですけど、最近は日経新聞も読むようになりました」と日常にも変化が。

また、「経済番組をやるとなったら、母親がめちゃくちゃ喜んでましたね」と明かした。

記者から「聞く力の自己評価」を問われると、「相方が自発的にボケるタイプじゃないので、こっちが振っていかないと何も返ってこない」と若林。

「2個、3個って投げ続けないといけない。その歴史が今につながっているのかなと思います。春日が一番難しい相手です」と語って、笑いに昇華させた。

ゲストとして登場する起業家や開発者については、「当たり前を疑うところから始まる人が多い」とも。「最初の一歩はやっぱり孤独。そこから仲間が増えて形になっていく流れには、ネタ作りとも通じるものがある」と共感を示した。

経済番組への挑戦に対する周囲の反応については、「ファンの方の中には『若林、そっちに行っちゃうのかな』と心配している人も多いと思う」と心情を察しつつ、「新しい番組を始めるときは、毎回そういう心配をされるものです。続いていくうちに、いつものレギュラー番組として見ていただけるようになるので、今回も『心配しなくていいよ』と言いたいです」と答えた。

毎回、番組のラストには若林による“独り語り”も。

「特番のときは、結構大幅にカットされていたんですけど(笑)。ここは厳しく見られる場所なんじゃないかなと思っていて。現場でどえらい空気になったこともあるので(笑)、毎回勝負ですね」。

最後に若林は、「この国がこれからどうやって稼いでいくのか、現場で頑張っている人たちの感覚を通して実感できる番組だと思います。日本が元気になるきっかけになればうれしいです」と締めくくった。

（取材・文／みやざわあさみ）

【4月8日（水）放送】

日本で年間約80万トンが手放されているという衣料品。その多くが焼却され、環境汚染の一因にもなっている。

こうした問題に立ち向かうのが、岐阜大学発のスタートアップ「FiberCraze（ファイバークレーズ）」だ。

CEOの長曽我部竣也とCTOの武野明義が研究を進めているのは、繊維をあえて「破壊」する寸前で止め、糸の中に10万分の1ミリの穴を空けるという技術。

このナノサイズの隙間に成分を封じ込めることで、洗濯しても効果が落ちにくい究極の機能性を持った衣料品をつくり、大量廃棄に歯止めをかけようとしている。

糸を強くしてきた歴史を「破壊」することで生まれた隙間は、２人が挑む、比類なき挑戦の先に待つ景色とは？