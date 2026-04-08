「おかやまマラソン2026」のランナーの募集がきょう（8日）正午に始まりました。それに合わせて、けさ、JR岡山駅前で参加を呼びかける街頭活動が行われました。

【写真を見る】【おかやまマラソン2026】市民県民優先枠のランナー募集8日正午から 10回目を記念して倍の4,000人【岡山】

「きょうからマラソンの募集が始まっています」

おかやまマラソン実行委員会事務局のスタッフが募集チラシなどを配り、大会をPRしました。

今年は、10回目の節目になることから、市民県民優先枠の定員は、前回の2倍の4,000人になります。その優先枠の申し込み受け付けは、きょう（8日）正午に始まっていて、一般枠などは今月16日からとなっています。

（おかやまマラソン実行委員会事務局 荒島巌事務局長）

「これまでもずっとエントリーしていただいている方はもちろん、これから、ちょっと走るのどうしようかなとか思っている方も。思い切って、まずはファンランからでも結構ですので、健康づくりとかのためにでも、走るきっかけになっていただければと思います」

「おかやまマラソン2026」は11月8日の開催で、10回目を記念した取り組みも行われるということです。