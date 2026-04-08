トップが深く大きくなった劇的Vの高橋彩華 トップを作ってからアドレスに戻す『逆再生素振り』がオススメ【優勝者のスイング】
「ヤマハレディースオープン葛城」で通算3勝目を挙げた高橋彩華。正確なショートゲームと精度の高いショットを誇る彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真比較】25年よりトップが大きくなりビッグフォローで振り抜く 高橋彩華のドライバースイング
◇ ◇ ◇昨季パーオン率1位に輝いたツアー屈指のショットメーカー。プロテストに合格した頃にコーチングをしていたのですが、本当にショットが上手く、課題はショートゲームだけというタイプでした。調子が落ちるとクラブが下から入りやすくなる傾向がありましたが、現在のスイングを見ると、そうした心配もなさそうです。大きな変化が見られるのはトップです。以前に比べてシャフトが深い位置に入っています。トップが深くなることで、シャフトのしなりをより大きく使えるので飛距離につながります。体を深く回すわけでもなく、手首の角度を変えたわけでもない、バックスイングでクラブがややインサイドに上がっていたのを、オンプレーンに軌道を変えたことでトップでのシャフトの収まる位置が変わったのだと思います。シャフトが地面と平行になるまで体が回り、フェース向きはスクエアに保たれています。バックスイングでインサイドに上げればトップでシャフトはクロスしやすく、反対にアウトに上げれば寝やすくなります。高橋さんはプレーン上に上げているので、理想的なポジションに収まっているのです。軌道が良くなったことで、厚い当たりが可能となりました。無理にボールをつかまえるような動きもなく、体がしなやかに動いているのも再現性を高めていると思います。理想のトップを作るのは、スイングを安定させるために大切なポイント。そのためには、まずはどんなトップを作りたいか、先にトップを決めることから始めてみてください。鏡の前で、理想とするトップを作ったら、そこからアドレスに戻します。その過程で、腕や体はどんなルートを通り、どんな動きをしているのか、体に覚え込ませます。トップからアドレスへ、動きを逆再生するのが肝。トップが安定しない人は、アドレスからトップへ、通常の動きではどんな動きをすればいいのか、理解できておらずバックスイングの動きを難しくしています。理想の形から、スタートに戻すのが効率の良い練習になるんです。注意点はアドレスで手元を先行し過ぎないこと。良い動きがわかってきても、手元が先行する形だと、始動で手首が使いやすくなって思い描いた動きがしにくくなります。トップでもできるだけアドレスの手首の形をキープすること。左手首を甲側に曲げてしまうとフェース面がコントロールできなくなり、スイングが複雑になるので注意してください。■高橋彩華たかはし・さやか／1998年生まれ、新潟県出身。2018年にプロテストに合格し、19年に初シードを獲得。20-21年シーズンは21試合でトップ10に入る活躍で1億円以上を稼いだ。22年に「フジサンケイレディス」で初優勝。25年「宮里藍 サントリーレディス」で3年ぶりの勝利を挙げた。26年に「ヤマハレディースオープン葛城」で通算3勝目を記録。サーフビバレッジ所属。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●石川遼のショットを詳細分析！ 関連記事『石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真比較】25年よりトップが大きくなりビッグフォローで振り抜く 高橋彩華のドライバースイング
石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
省エネスイングで優勝の38歳・笠りつ子 ノーコック＆ルックアップで飛んで曲がらない【優勝者のスイング】
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】
【連続写真比較】25年よりトップが大きくなりビッグフォローで振り抜く 高橋彩華のドライバースイング
◇ ◇ ◇昨季パーオン率1位に輝いたツアー屈指のショットメーカー。プロテストに合格した頃にコーチングをしていたのですが、本当にショットが上手く、課題はショートゲームだけというタイプでした。調子が落ちるとクラブが下から入りやすくなる傾向がありましたが、現在のスイングを見ると、そうした心配もなさそうです。大きな変化が見られるのはトップです。以前に比べてシャフトが深い位置に入っています。トップが深くなることで、シャフトのしなりをより大きく使えるので飛距離につながります。体を深く回すわけでもなく、手首の角度を変えたわけでもない、バックスイングでクラブがややインサイドに上がっていたのを、オンプレーンに軌道を変えたことでトップでのシャフトの収まる位置が変わったのだと思います。シャフトが地面と平行になるまで体が回り、フェース向きはスクエアに保たれています。バックスイングでインサイドに上げればトップでシャフトはクロスしやすく、反対にアウトに上げれば寝やすくなります。高橋さんはプレーン上に上げているので、理想的なポジションに収まっているのです。軌道が良くなったことで、厚い当たりが可能となりました。無理にボールをつかまえるような動きもなく、体がしなやかに動いているのも再現性を高めていると思います。理想のトップを作るのは、スイングを安定させるために大切なポイント。そのためには、まずはどんなトップを作りたいか、先にトップを決めることから始めてみてください。鏡の前で、理想とするトップを作ったら、そこからアドレスに戻します。その過程で、腕や体はどんなルートを通り、どんな動きをしているのか、体に覚え込ませます。トップからアドレスへ、動きを逆再生するのが肝。トップが安定しない人は、アドレスからトップへ、通常の動きではどんな動きをすればいいのか、理解できておらずバックスイングの動きを難しくしています。理想の形から、スタートに戻すのが効率の良い練習になるんです。注意点はアドレスで手元を先行し過ぎないこと。良い動きがわかってきても、手元が先行する形だと、始動で手首が使いやすくなって思い描いた動きがしにくくなります。トップでもできるだけアドレスの手首の形をキープすること。左手首を甲側に曲げてしまうとフェース面がコントロールできなくなり、スイングが複雑になるので注意してください。■高橋彩華たかはし・さやか／1998年生まれ、新潟県出身。2018年にプロテストに合格し、19年に初シードを獲得。20-21年シーズンは21試合でトップ10に入る活躍で1億円以上を稼いだ。22年に「フジサンケイレディス」で初優勝。25年「宮里藍 サントリーレディス」で3年ぶりの勝利を挙げた。26年に「ヤマハレディースオープン葛城」で通算3勝目を記録。サーフビバレッジ所属。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●石川遼のショットを詳細分析！ 関連記事『石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真比較】25年よりトップが大きくなりビッグフォローで振り抜く 高橋彩華のドライバースイング
石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び
ロボット計測で判明！ 31種のボールを試打検証したら一番飛距離が出たのはホンマ『D-1』だった
省エネスイングで優勝の38歳・笠りつ子 ノーコック＆ルックアップで飛んで曲がらない【優勝者のスイング】
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】