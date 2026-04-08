アンガールズ山根、長女＆妻とお花見 “おそろいTシャツ”着た家族ショットに反響「素敵すぎる」「とってもいい表情」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女、妻と花見を楽しむ家族3ショットを公開した。
【写真】「幸せそうー！」アンガールズ山根良顕＆長女＆妻とお花見家族ショット
山根は「先日家族でお花見 ロクちゃんも散歩できて最高でした！」とつづり、桜と東京タワーを背景にした家族3ショットを披露。写真には、山根と長女が「Hello」とあしらわれたおそろいの白Tシャツを着用し、愛犬を抱いた笑顔の家族ショットのほか、愛犬のソロカットも収められている。
この投稿に「家族揃ってのお花見良いですね」「皆んなでお揃いの洋服で幸せそうな笑顔満開ですね」「仲良し家族で素敵なお写真です」「お揃いTシャツ」「山根さん、幸せそうー！とってもいい表情で素敵です」などの声が寄せられていた。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。
【写真】「幸せそうー！」アンガールズ山根良顕＆長女＆妻とお花見家族ショット
山根は「先日家族でお花見 ロクちゃんも散歩できて最高でした！」とつづり、桜と東京タワーを背景にした家族3ショットを披露。写真には、山根と長女が「Hello」とあしらわれたおそろいの白Tシャツを着用し、愛犬を抱いた笑顔の家族ショットのほか、愛犬のソロカットも収められている。
この投稿に「家族揃ってのお花見良いですね」「皆んなでお揃いの洋服で幸せそうな笑顔満開ですね」「仲良し家族で素敵なお写真です」「お揃いTシャツ」「山根さん、幸せそうー！とってもいい表情で素敵です」などの声が寄せられていた。
山根は2013年11月に英会話講師の一般女性と結婚。15年5月に第1子となる長女の誕生を報告した。