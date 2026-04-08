吉田栄作「今年も家族で」 満開の桜を楽しむ“お花見ショット”公開 妻は内山理名、昨年第1子が誕生
俳優・内山理名（44）の夫で俳優の吉田栄作（57）が7日、自身のインスタグラムを更新。満開の桜を楽しむ“お花見ショット”を公開した。
【写真】「素敵な写真」「幸せそうな笑顔」愛犬を抱っこし満開の桜を楽しむ吉田栄作
吉田は「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが出来ました」と、桜の下で愛犬とたわむれる2ショットを投稿し、家族水入らずの時間を過ごせた喜びを「神様に感謝」とつづった。
また、長年連れ添っている愛犬についても言及。「我が家の長女ティンクもw 元気にしています」と紹介しつつ、「けっこう寝ている時間が長くなりましたが 食欲もあり動物病院の先生もとてもよくして下さるので、まだまだ頑張ろうね」と愛犬へ優しいエールを送った。
コメント欄には「素敵な写真」「幸せそうな笑顔」「栄作さんの優しさできっと長生きしてくれますよね」などの声が寄せられている。
吉田と内山は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。25年9月に第1子誕生が報告された。
【写真】「素敵な写真」「幸せそうな笑顔」愛犬を抱っこし満開の桜を楽しむ吉田栄作
吉田は「今年も家族で満開の桜を観ながら、春の到来を感じることが出来ました」と、桜の下で愛犬とたわむれる2ショットを投稿し、家族水入らずの時間を過ごせた喜びを「神様に感謝」とつづった。
また、長年連れ添っている愛犬についても言及。「我が家の長女ティンクもw 元気にしています」と紹介しつつ、「けっこう寝ている時間が長くなりましたが 食欲もあり動物病院の先生もとてもよくして下さるので、まだまだ頑張ろうね」と愛犬へ優しいエールを送った。
コメント欄には「素敵な写真」「幸せそうな笑顔」「栄作さんの優しさできっと長生きしてくれますよね」などの声が寄せられている。
吉田と内山は21年11月21日に、それぞれのインスタグラムを通じて結婚を発表。25年9月に第1子誕生が報告された。