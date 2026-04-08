子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが自身のブログを更新。『腱鞘炎』と診断を受けた右手用のサポーターが届いたことを報告しました。

【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 『腱鞘炎』と診断を受けた右手用のサポーターが届く「痛みの強い箇所にはテーピングをして 二刀流!?で行ってみようと思いました」





古村さんは、痛みや痺れがあり「腱鞘炎」と診断された右手の症状への対処として、インターネットで注文していた『ばね指用サポーター』について「ネット検索で見つけた腱鞘炎ようのサポーターが届きました。」と投稿。









実際にサポーターを右手に装着した画像を添えて「合わせてみたらこのサポーターと痛みの強い箇所には テーピングをして 二刀流!?で行ってみようと思いました」と綴り、テーピングとサポーターを併用して使うことを明かしました。









この投稿を見た人たちからは「二刀流！効果がありますように‥」「早く痛みが引くように応援しています」「どうぞおだいじに」といった反響が寄せられています。









古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、22歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。







【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表







【担当：芸能情報ステーション】