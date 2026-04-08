フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が7日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。帝王切開を選んだ理由について語った。

2024年5月に第1子を産んだ岡副。帝王切開を選択したという。

入院後「夕方4時くらいには必ず」促進剤を投与していたものの「痛くなくなっちゃう。ご飯も食べられるし、おなかの中で動いてるし」と回顧。「一生産まれないってその時思って。つらかったです」と語りだした。

「3日目になっても（本陣痛が）来なかったら破水させる手もあるって言われて。でもなんとか自然に来てほしいねって2日目まで頑張った」と説明。3日目の朝になっても子宮口は3センチのまま、胎児が「2日目よりも上にあがっちゃってる。もう切って欲しくて」と自ら帝王切開を頼んだと話した。

「手術室に入ってエビ（の姿勢）になって麻酔してからは、いつの間にか出てくる」と回顧。「帝王切開も部分麻酔だから感覚はあって。クリップでこの辺（おなか）とめられてる、痛くはないけど今切られてるとか、怖いから呼吸忘れちゃって…産んだ瞬間涙っていうよりも“ああ、終わった”って」とリアルな感想を伝えて共演者を驚かせていた。