『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「プラスチック資源の出し方はギューギューに詰め込まないで、ふわっとして出していただけると有難いです」 【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは「プラスチック資源の出し方はギューギューに詰め込まないで、ふわっとして出していただけると有難いです。」と投稿。









その理由として「再生工場で、風をあてて分別するので、塊だと飛ばないからです。」と、リサイクル現場の分別作業の実情を交えて解説しました。









また、長いプラスチック資源を結んで丸めた状態の画像を添えて、これとは対照的に「出来れば写真のように結ばずに出してくれると嬉しいです！」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々SNSを通じ『ごみトリビア』を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】