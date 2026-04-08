◇インターリーグ エンゼルス─ブレーブス（2026年4月7日 アナハイム）

エンゼルスの菊池雄星投手（34）が7日（日本時間8日）、本拠でのブレーブス戦に先発。5回97球を投げ、6安打4失点で今季初勝利は手にできなかった。

初回は先頭・アクーニャを遊直に打ち取ると、ボールドウィン、アルビーズを2者連続三振。抜群の立ち上がりを見せた。

その裏、ソレアに2ランが飛び出し援護をもらって上がった2回のマウンドは先頭・オルソンに二塁打を許すと、2死三塁からホワイトに適時二塁打を浴び失点。それでもハイムを一ゴロに打ち取り、最少失点で切り抜けた。

ただ、2─1の4回には先頭・オルソンを四球で歩かせ暴投で二塁に進まれると、ライリーに右前適時打を許し同点。デュボンにも二塁打を浴びて無死二、三塁にピンチを広げると、ホワイトの中犠飛で勝ち越し点を与えた。さらに1死三塁からはハイムにも左前適時打を許し、この回一気に3点を失った。

前回1日（同2日）のカブス戦は5回1/3を6安打5失点で今季初黒星を喫した。ここまで2試合、計9回2/3を投げ、0勝1敗、防御率6・52。