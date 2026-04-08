将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負が4月8日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で開幕。振り駒で先手番となった糸谷八段が早々に端歩を二つ突く意表のスタートとなった。

【中継】藤井名人VS糸谷八段 注目の開幕局（生中継中）

4連覇を目指す藤井名人に、名人戦初登場で日本将棋連盟常務理事の糸谷八段が挑戦する大注目のシリーズが開幕。王者・藤井名人に糸谷八段がどのような独創性を見せるのか、一手一手の展開から目が離せない。

振り駒で糸谷八段の先手番に決まると、いきなり1筋の歩を突く出だしに。藤井名人が飛車先の歩を進めると、糸谷八段は3手目にも右端の歩を伸ばす意表の立ち上がりとなった。

この展開に、ABEMAで解説を務める佐々木大地七段（30）は、「藤井名人も予期できなかったスタートなのでは」とコメント。その後の進行については、「出だし自体は前例がすぐに途切れてしまう形で構想が難しかったが、横歩取り調の将棋になってからは類似形も増えてきた。とはいえ、先手としては主張を作りたいので思案しているところだと思う」と印象を語っていた。

未知の戦いが続く力戦の開幕局を制するのはどちらか。今後の展開からも目が離せない。持ち時間は各9時間の2日制。

【昼食の注文】

藤井聡太名人 にぎり寿司盛り合わせ、茄子の鴫炊き、ウーロン茶

糸谷哲郎八段 松花堂弁当、はつめじろ添え、椿茶（アイス）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲糸谷哲郎八段 6時間55分（消費2時間5分）

△藤井聡太名人 8時間14分（消費46分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）