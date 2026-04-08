春はウトウト…旭山動物園・子ゴマフアザラシの“眠すぎ姿”に癒やされる〜 - ぽってりもふもふの光景に「あくびしちゃって可愛いなぁ」「雪見だいふくすぎる」とほっこり

春はウトウト…旭山動物園・子ゴマフアザラシの“眠すぎ姿”に癒やされる〜 - ぽってりもふもふの光景に「あくびしちゃって可愛いなぁ」「雪見だいふくすぎる」とほっこり