日曜劇場「ＧＩＦＴ」キャスト、有村架純からのユニークな差し入れ明かす「母のような存在でした」
【モデルプレス＝2026/04/08】お笑い芸人・ノボせもんなべがこのほど、都内で開催されたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（4月12日スタート／毎週日曜よる9時〜）第1話プレミア試写＆スペシャル舞台挨拶に女優の有村架純らとともに出席。有村から差し入れをもらったことを明かした。
【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子
有村は、撮影を振り返り「本当に1人ひとり個性あるキャラクターたちが現場で1カット1カット大切にしながら撮影しているのを、私は1人の目撃者としてずっと見つめていました」と回想。そして「何よりも選手の努力と熱量がものすごくて」「実際にラグ車同士がぶつかると撮影関係なく転倒したり、怪我がつきものなスポーツで。でもそんなことお構いなしにみんなが全力で撮影に向かっている姿が目に焼き付いています。それが自分のお芝居にも反映されていくように、選手のみんなの頑張りを“ギフト”としてもらって自分も作品に何か貢献することが出来たんじゃないかなと思います」と熱い思いを口にした。
さらに、選手たちの成長について「涙なしでは見られないですよ。みんなの頑張ってきた姿を本番以外のところでもずっと見てきていたので、その映像が走馬灯のように出てきて。1話見ただけで本当に泣けてきちゃって…」と告白。続けて「それぐらい私の心の中に残してくれた、非常に大きいものがありました」と微笑んだ。
なべは「グミが好きなメンバーが多くて。有村さんが『とってもおいしいグミがあるんだよ』って言って、大量におすすめのグミを持ってきてくれて」と明かし「そのグミのおかげでハードな試合のシーンを乗り切れたと言っても過言ではないくらい。母のような存在でした」と感謝していた。
また、同イベントには、有村のほか、主演を務めた堤真一、共演の山田裕貴、本田響矢、細田善彦、越山敬達、八村倫太郎、やす、水間ロン、冨手麻妙、安田顕も登壇。山田は「みなさんがそれぞれ抱えている悩みや問題、人生生きていく中での困難、そういうことに一生懸命向かっていく人は本当にかっこいいんだな、とこのドラマに教わりました」とコメント。「僕は車いすラグビーというスポーツに出会えたことが本当に楽しかったです」と噛み締めていた。（modelpress編集部）
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【写真】山田裕貴・有村架純ら豪華キャスト集う様子
◆ノボせもんなべ、有村架純は「母のような存在」
有村は、撮影を振り返り「本当に1人ひとり個性あるキャラクターたちが現場で1カット1カット大切にしながら撮影しているのを、私は1人の目撃者としてずっと見つめていました」と回想。そして「何よりも選手の努力と熱量がものすごくて」「実際にラグ車同士がぶつかると撮影関係なく転倒したり、怪我がつきものなスポーツで。でもそんなことお構いなしにみんなが全力で撮影に向かっている姿が目に焼き付いています。それが自分のお芝居にも反映されていくように、選手のみんなの頑張りを“ギフト”としてもらって自分も作品に何か貢献することが出来たんじゃないかなと思います」と熱い思いを口にした。
さらに、選手たちの成長について「涙なしでは見られないですよ。みんなの頑張ってきた姿を本番以外のところでもずっと見てきていたので、その映像が走馬灯のように出てきて。1話見ただけで本当に泣けてきちゃって…」と告白。続けて「それぐらい私の心の中に残してくれた、非常に大きいものがありました」と微笑んだ。
なべは「グミが好きなメンバーが多くて。有村さんが『とってもおいしいグミがあるんだよ』って言って、大量におすすめのグミを持ってきてくれて」と明かし「そのグミのおかげでハードな試合のシーンを乗り切れたと言っても過言ではないくらい。母のような存在でした」と感謝していた。
◆山田裕貴、ドラマへの思い語る
また、同イベントには、有村のほか、主演を務めた堤真一、共演の山田裕貴、本田響矢、細田善彦、越山敬達、八村倫太郎、やす、水間ロン、冨手麻妙、安田顕も登壇。山田は「みなさんがそれぞれ抱えている悩みや問題、人生生きていく中での困難、そういうことに一生懸命向かっていく人は本当にかっこいいんだな、とこのドラマに教わりました」とコメント。「僕は車いすラグビーというスポーツに出会えたことが本当に楽しかったです」と噛み締めていた。（modelpress編集部）
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