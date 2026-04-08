フォーエイト48あみか、膝上ミニドレスで美脚スラリ「小顔が際立ってる」「お姫様みたい」の声
【モデルプレス＝2026/04/08】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが4月6日、自身のInstagramを更新。ミニドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「小顔が際立ってる」美脚全開の膝上ミニドレス姿
あみかは頭に花冠を載せた、華やかなピンクのミニ丈ドレス姿を投稿。たっぷりとギャザーが寄せられた胸元すぐに切り替えがあるエンパイアタイプのドレスで、ふんわりとしたチュールのスカート部分からはスラリと美しい脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「小顔が際立ってる」「スタイル良すぎて目が離せない」「体の半分以上が脚」「花冠まで全部可愛すぎる」「透明感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳人気美女YouTube「小顔が際立ってる」美脚全開の膝上ミニドレス姿
◆あみか、美脚際立つミニドレスショット公開
あみかは頭に花冠を載せた、華やかなピンクのミニ丈ドレス姿を投稿。たっぷりとギャザーが寄せられた胸元すぐに切り替えがあるエンパイアタイプのドレスで、ふんわりとしたチュールのスカート部分からはスラリと美しい脚が伸びている。
◆あみかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「小顔が際立ってる」「スタイル良すぎて目が離せない」「体の半分以上が脚」「花冠まで全部可愛すぎる」「透明感がすごい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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