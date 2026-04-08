俳優・哀川翔の息子で俳優の福地展成（ふくち・てんせい、２９）がバラエティー番組に出演し、「しゃべり方そっくり」「かっこいい」とネットが沸いた。

２世タレントを特集した、７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に参加し、放送後に自身のインスタグラムを更新。「『踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ！！』ご覧いただき、ありがとうございました！！ＴＶｅｒでの見逃し配信も是非！！」と呼びかけ、共演した小園凌央（りょお）との２ショットなどを投稿した。

番組を見たネットは「哀川翔さんの息子さん初めて見た 緊張で？目と眉に力入ってるね」「しゃべり方そっくりｗｗ」「表情とか動きとかお父さんそっくりだなぁ」「哀川翔の息子かっこいい」「哀川翔さんの息子さん、すごくいい。顔もいい！」と注目した。

妹は女優の福地桃子で、「哀川翔さんちの息子さん、福地桃子ちゃんそっくりでびっくり」「哀川翔の息子も娘も似てないな。兄妹は似てるけど。母親似？」「哀川翔の息子も娘も、両親どっちにも似てないね」といった声も寄せられた。