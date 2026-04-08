『天国の階段』出演 クォン・サンウ、17歳長男の初マイカーに『ジープ』購入 車選びで妻が見せた“現実的な”姿
韓国俳優のクォン・サンウ（49）が、7日までに妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のYouTubeチャンネルに登場。長男・ルッキさん（17）に車をプレゼントする様子が公開された。
【動画】「車の装備が良い」17歳長男に中古車『ジープ』購入、車選びで妻が見せた“現実的な”姿
アメリカ・ニュージャージー州で暮らすソン・テヨンは「息子のルッキとクォン・サンウのために、ソン・テヨンが思い切って買った車、初公開」と題した動画で、義兄とともに長男のために車を購入する様子をアップし、長男が既に筆記試験に合格し、仮免許を取得していることを明かしている。
注目を集めたのは、その「現実的」な車種選びだ。ソン・テヨンは、新車ではなくあえて中古車を選択。その理由について「（初心者なので）明らかにどこかを傷つけたり、擦りながら走ることになるから」と笑いを誘いつつ、堅実な母の顔を見せた。
中古車販売店をハシゴし、価格交渉に苦戦する場面もあったが、最終的には納得の1台を契約。クォン・サンウとも相談し、愛息子のために選んだのは、人気SUV『ジープ』ラングラーの4ドアモデル（2023年型ハイブリッドモデル）だった。
決め手については「将来売ることになっても、よく売れる」と勧められたとし、「車の装備が良いです。レザーシートも綺麗です」と満足げな様子を見せている。
ソン・テヨンとクォン・サンウが長男に購入した同車は、価格変動があるが新車価格で約700〜800万円ほどで、中古市場では約300〜1800万円台で取引されているという。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女・リホさん（11）が誕生。20年にアメリカへ移住した。
【動画】「車の装備が良い」17歳長男に中古車『ジープ』購入、車選びで妻が見せた“現実的な”姿
アメリカ・ニュージャージー州で暮らすソン・テヨンは「息子のルッキとクォン・サンウのために、ソン・テヨンが思い切って買った車、初公開」と題した動画で、義兄とともに長男のために車を購入する様子をアップし、長男が既に筆記試験に合格し、仮免許を取得していることを明かしている。
中古車販売店をハシゴし、価格交渉に苦戦する場面もあったが、最終的には納得の1台を契約。クォン・サンウとも相談し、愛息子のために選んだのは、人気SUV『ジープ』ラングラーの4ドアモデル（2023年型ハイブリッドモデル）だった。
決め手については「将来売ることになっても、よく売れる」と勧められたとし、「車の装備が良いです。レザーシートも綺麗です」と満足げな様子を見せている。
ソン・テヨンとクォン・サンウが長男に購入した同車は、価格変動があるが新車価格で約700〜800万円ほどで、中古市場では約300〜1800万円台で取引されているという。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男が誕生。15年1月に長女・リホさん（11）が誕生。20年にアメリカへ移住した。