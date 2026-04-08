『ボイプラ2』出演話題の振付師・YUMEKI「壁があることに感謝」 持論に若槻千夏も感心「本書けます」
ITZYやILLIT、M!LKなど数々のアーティストの振り付けを手がけ、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）に練習生として出演したダンサー・YUMEKIが、7日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』に出演した。
【写真】「モテますか」にまさかの回答をするYUMEKI
同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ。カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」を行った。
今回引いたテーマは「仕事で壁にぶち当たった時の話」略して“壁ぶちぃ”。YUMEKIは自身を「自分から壁にぶつかって行くタイプ」と分析した。
YUMEKIは壁に直面した際も、乗り越えられるかどうかではなく「チャンスだと思う」と前向きに捉えていると告白。さらに「壁の数が多いほど自分を強くしてくれる」「壁があることに感謝」と語り、そのポジティブすぎる価値観に、若槻は思わず「本書けます」と独特の言い回しでツッコミを入れた。
続いて若槻千夏が「チャンスだと思えない人はどうすれば？」と切り込むと、YUMEKIは「壁は自分が生きている証拠」と持論を展開。他人と比べて不幸に感じてしまうのは、自分自身が幸せの基準を引き上げているからだと語り、「あまり期待をしないタイプ」だとも明かした。
さらに、YUMEKIは、“普段の生活に当たり前はない”“今生きていることが幸せ”といった深い言葉が次々と飛び出す中、ふと我に返り「これ何語ってるんですか？」とセルフツッコミ。若槻は今の一連の話を「沁みている」と表現し「この後しゃべりたくない。これより深いとこいけないんで」と話しスタジオは笑いに包まれた。
また、若槻は「“期待していない”ってことは、手を抜くってことではないってこと」と補足しつつ、まるで自分の言葉のようにまとめ上げ、さらに笑いを誘った。
YUMEKIの価値観が色濃くにじみ出た今回のトークに、公認心理師も「人生の戦い方、向き合い方がわかった」とコメント。心理学の視点から、その人間性がどのように紐解かれていくのか。
【写真】「モテますか」にまさかの回答をするYUMEKI
同番組は、若槻千夏とゲストたちが、心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ。カプセルマシンから引いたお題に沿ったトークを基に心理学の観点から心の内を分析する「心理テストーク」を行った。
YUMEKIは壁に直面した際も、乗り越えられるかどうかではなく「チャンスだと思う」と前向きに捉えていると告白。さらに「壁の数が多いほど自分を強くしてくれる」「壁があることに感謝」と語り、そのポジティブすぎる価値観に、若槻は思わず「本書けます」と独特の言い回しでツッコミを入れた。
続いて若槻千夏が「チャンスだと思えない人はどうすれば？」と切り込むと、YUMEKIは「壁は自分が生きている証拠」と持論を展開。他人と比べて不幸に感じてしまうのは、自分自身が幸せの基準を引き上げているからだと語り、「あまり期待をしないタイプ」だとも明かした。
さらに、YUMEKIは、“普段の生活に当たり前はない”“今生きていることが幸せ”といった深い言葉が次々と飛び出す中、ふと我に返り「これ何語ってるんですか？」とセルフツッコミ。若槻は今の一連の話を「沁みている」と表現し「この後しゃべりたくない。これより深いとこいけないんで」と話しスタジオは笑いに包まれた。
また、若槻は「“期待していない”ってことは、手を抜くってことではないってこと」と補足しつつ、まるで自分の言葉のようにまとめ上げ、さらに笑いを誘った。
YUMEKIの価値観が色濃くにじみ出た今回のトークに、公認心理師も「人生の戦い方、向き合い方がわかった」とコメント。心理学の視点から、その人間性がどのように紐解かれていくのか。