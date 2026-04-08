大丸梅田店「大規模改装」最新情報 地下2階に「ヤマダストアー」大阪初登場が決定【概要】 4・15まで売り尽くしセール
大規模改装中の大丸梅田店（大阪市北区）は8日、リニューアル最新情報を発表した。「ヤマダストアー」が、2026年冬に大阪初出店を果たす。「百貨店の食品売場が新たなステージへ」と予告する。
【画像】初公開！ 「ヤマダストアー大阪梅田店」ロゴビジュアル
近年高まる食への関心や“価値ある日常使い”へのニーズの広がりを受け、地下食品フロアの再構築を進める。地下2階食品フロアには、兵庫県を拠点に展開するスーパーマーケット「ヤマダストアー」を導入。大阪初出店となる約800坪（売場およびバックヤードを含む）の大型店舗となる。
兵庫で人気の「ヤマダストアー」は、生産者とのつながりや商品へのこだわりを大切にし、「食の価値観」そのものを提案するスーパーマーケット。「百貨店とスーパーマーケットそれぞれの強みを掛け合わせることで、日常から特別なシーンまで、これまでにない魅力的な食品売場を実現してまいります」とする。
■店舗概要
店名：ヤマダストアー 大阪 梅田店
場所：大丸梅田店 地下2階
売場面積：約800坪（予定）
開業予定：2026年冬
■ヤマダストアーとは
創業1970年。ヤマダストアーは兵庫県（播磨・神戸・西宮など）中心に展開するスーパーマーケット。
単なる食品販売にとどまらず、「何を選び、どう食べるか」という価値観そのものを提案する売場づくりを行い、“食にこだわるスーパー”として多くのお客様に支持されている。
■大丸梅田店 地下改装について
大丸梅田店地下2階食品フロアは、2026年4月16日より改装工事を実施。15日まで「ありがとうセール」を開催し、売り尽くしを含む感謝セールを行っている。
・地下1階西 3月1日（日）できたてゾーンがオープン
・地下1階東 4月20日（月）新たなカフェ＆ベーカリーゾーンがオープン
・地下2階 2026年冬 ヤマダストアー大阪梅田店が登場予定
【画像】初公開！ 「ヤマダストアー大阪梅田店」ロゴビジュアル
近年高まる食への関心や“価値ある日常使い”へのニーズの広がりを受け、地下食品フロアの再構築を進める。地下2階食品フロアには、兵庫県を拠点に展開するスーパーマーケット「ヤマダストアー」を導入。大阪初出店となる約800坪（売場およびバックヤードを含む）の大型店舗となる。
■店舗概要
店名：ヤマダストアー 大阪 梅田店
場所：大丸梅田店 地下2階
売場面積：約800坪（予定）
開業予定：2026年冬
■ヤマダストアーとは
創業1970年。ヤマダストアーは兵庫県（播磨・神戸・西宮など）中心に展開するスーパーマーケット。
単なる食品販売にとどまらず、「何を選び、どう食べるか」という価値観そのものを提案する売場づくりを行い、“食にこだわるスーパー”として多くのお客様に支持されている。
■大丸梅田店 地下改装について
大丸梅田店地下2階食品フロアは、2026年4月16日より改装工事を実施。15日まで「ありがとうセール」を開催し、売り尽くしを含む感謝セールを行っている。
・地下1階西 3月1日（日）できたてゾーンがオープン
・地下1階東 4月20日（月）新たなカフェ＆ベーカリーゾーンがオープン
・地下2階 2026年冬 ヤマダストアー大阪梅田店が登場予定