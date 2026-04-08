■これまでのあらすじ

最近、飲み会続きで帰りの遅い夫。同じ会社にいる妻は夫の繁忙期がわかっているので違和感を覚えていた。それでも子煩悩な人なので家族を裏切るようなことはしていないだろうと信じていたのに、スーツのポケットからイヤリンが出てきて!?



スーツのポケットから落ちてきたイヤリングを見せると、夫は一瞬ハッとした顔をしていました。でもすぐに、お店で拾ったものだと言ってきて…。少しの引っ掛かりはあったものの、私はそこまで気にしませんでした。

でも思えばー…このころから、夫への違和感は増していったのです。さらには家族口座から10万円もの大金が急に引き出され、夫を問い詰めると接待費の立て替えに使ったというのです。それも信じていたのですが、次の月になっても一向に振り込まれそうにもなく。すると夫は「本当は使っちゃったんだよね〜」とヘラヘラと笑い出したのです。なんでそんな嘘をついたの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)