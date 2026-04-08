【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）

【映像】反響呼んだ圧巻ターン→絶妙パス（実際の様子）

スポルティングのMF守田英正が、2人に囲まれても失わない圧巻ターンからボールキープ。アーセナルの包囲網を突破し、決定機に繋げたワンプレーが脚光を浴びている。

スポルティングは日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝ファーストレグでアーセナルと対戦。ホームで行われた一戦で、守田はダブルボランチの一角としてスタメン出場した。

序盤から固い守りと鋭いカウンターでアーセナルゴールを脅かすスポルティング。しかし試合はこう着状態のまま終盤を迎えた。

すると87分、守田が見せた圧巻のプレーからゴールに迫る。DFゴンサロ・ベルナルド・イナシオがクリアして溢れたボールを回収した守田は、MFデクラン・ライスに寄せられたところで体を使ってブロック。そこへFWカイ・ハヴァーツも参戦してきたが、守田は反時計回りのターンで一瞬にして2人を剥がし、2人を置き去りにして、前方へとパスを繋げた。

これを受けたFWルイス・スアレスからMFジェニー・カタモに繋がるとそのままボックス内に侵入して右足でフィニッシュ。GKダビド・ラヤが弾いたところにスアレスが詰めたが、アーセナルの守護神が身を挺してストップした。

惜しくもゴールとはならなかったが、攻撃を加速させた守田のプレーについてSNS上のファンたちは「うますぎやろ」「守田さんうますぎたね」「守田まじで代表呼べって」「守田選手の素晴らしいプレーからスポルティングあと一歩だった」「守田うますぎて声出た」「てか守田うますぎたないまの」と盛り上がりを見せている。

なお試合は90＋1分にハヴァーツにゴールを許し、スポルティングが敗戦。フル出場で決定機を作り出した守田には、4月16日に行われるセカンドレグでの活躍が期待される。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）