◇インターリーグ ドジャース4―1ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズ（WS）の第7戦以来の登板。6回0/3を5安打1失点で今季2勝目を挙げた。

デーブ・ロバーツ監督は試合後、山本の投球を「全てをしっかり遂行していた。ストレートも良く、必要なところでカーブも使えていた。相手打線を“スイングさせるモード”に持ち込み、（相手有利の）カウントをつくらせなかった。相手が積極的に振ってきたこともあり、効率的に投げることができた。全体として非常に良い投球だった」と絶賛した。

7回に無死一、三塁とピンチを招いて降板後、火消ししたベシアについても「四球の後、素晴らしかった。失点を（少なく）防ぐどころか、無失点で切り抜けた。非常に良い登板だった」と評価した。

山本がセットポジションになって投球に乱れが生じたか、との問いには「特にそうは感じなかった。珍しいミスがいくつかあっただけだと思う」と心配しておらず、WSで3勝を挙げてMVPに輝いたトロントでの登板にも「（彼は）このマウンドでは良い感触はあったが、今回はあくまで今日の試合に集中していた」とねぎらった。