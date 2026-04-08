ダイアモンド☆ユカイ、長女が日本選手権予選通過で号泣 アーティスティックスイミングで活躍に反響「凄く綺麗」
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が6日、自身のブログを更新。長女・新菜さん（にいな ※愛称はニーチェ）がアーティスティックスイミング日本選手権の予選を通過したことを報告した。
【写真】「俺のニーチェ」日本選手権の予選通過、ダイアモンド☆ユカイ・長女の華麗なショット
ユカイは「俺のニーチェ」と題したブログで、「Helloサムシング！昨日は関西地区の日本選手権予選会でした」と書き出し、妻から送られてきた動画を見て「俺、また、号泣」と吐露。長女の姿に思わず涙したことを明かし、華麗なポージングの長女の姿を披露している。
さらに「娘がこのような恵まれた環境で競技に向き合えていることに心から感謝しています」とつづり、関係者への感謝も記した。「その中で、娘がどれほど多くのことを学び、吸収しているのか計り知れません」と、成長への喜びものぞかせている。
その結果、長女は今年も日本選手権の予選を通過。アーティスティックスイミングのチームに所属し、ソロフリールーティン、デュエットテクニカルルーティン、チームフリールーティン、チームテクニカルルーティン、アクロバティックルーティンの5種目に出場予定だという。
投稿では「俺も会場で応援します」と、父としての思いもつづられており、家族で支える様子がうかがえた。
コメント欄には「凄く綺麗」「本当に素敵なお嬢さん」「素晴らしい成長を感じますね」「予選通過、おめでとうございます」「怪我なく、大会でご自分の力が発揮出来ますように」など、称賛や応援の声が寄せられている。
ユカイは、2009年2月に年下の一般女性と結婚。10年2月に長女、11年11月に双子の長男・頼音さん（ライオン）、次男・匠音さん（ショーン）が誕生した。
【写真】「俺のニーチェ」日本選手権の予選通過、ダイアモンド☆ユカイ・長女の華麗なショット
ユカイは「俺のニーチェ」と題したブログで、「Helloサムシング！昨日は関西地区の日本選手権予選会でした」と書き出し、妻から送られてきた動画を見て「俺、また、号泣」と吐露。長女の姿に思わず涙したことを明かし、華麗なポージングの長女の姿を披露している。
その結果、長女は今年も日本選手権の予選を通過。アーティスティックスイミングのチームに所属し、ソロフリールーティン、デュエットテクニカルルーティン、チームフリールーティン、チームテクニカルルーティン、アクロバティックルーティンの5種目に出場予定だという。
投稿では「俺も会場で応援します」と、父としての思いもつづられており、家族で支える様子がうかがえた。
コメント欄には「凄く綺麗」「本当に素敵なお嬢さん」「素晴らしい成長を感じますね」「予選通過、おめでとうございます」「怪我なく、大会でご自分の力が発揮出来ますように」など、称賛や応援の声が寄せられている。
ユカイは、2009年2月に年下の一般女性と結婚。10年2月に長女、11年11月に双子の長男・頼音さん（ライオン）、次男・匠音さん（ショーン）が誕生した。