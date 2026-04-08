お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が7日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。新居について語った。

今月のマンスリーパートナーの菊地亜美は収録前にバービーから「家買ったから」と聞いたと明かし、「そこ聞きたいけど、みたいな」「うちも家建てたんで。凄いいろいろ勉強したりとかしたから気になる」とさらに追及。

バービーは「買ったのよ」と続け、今は土地を購入し「まだ中古物件が建っていて。で1回壊して、地鎮祭して」建設すると打ち明けた。

まだ「内装も決めていない」と言い、「キッチンだけこだわっているから、キッチンメーカーだけめっちゃ回ってる」とバービー。「私キッチンへの愛が高まって家を作ろうと決めているのね。だからリビングではないキッチンだ、この部屋は、という家にしたいので、ど真ん中にシンクとIHみたいなのを置きたいと思っていて、その台を1枚岩にしたいわけ」と力説した。

番組公式SNSにも掲載したというイメージのAI画像を人に見せると「ああ、前澤友作さんと同じキッチンだねっておっしゃる方が何人かいらっしゃるんですけれども」と言い、実際に画像を見た菊地は「凄い何これ、面白い！何か申し訳ないけど笑っちゃう。めっちゃオシャレですけど！」と大笑いした。

バービーが「オシャレでしょう？」と語ると、菊地は「確かに、前澤さんの家にはありそう。いや凄いですよ、それ」と感心した。

バービーは「いやだからね、今は左官アーティスト探してる」と冗談めかして笑わせ、「だから夢の国の岩を手作りで作っているような左官アーティストの方、岩っぽく作ってもらたいなって。イメージすると、1枚の岩をくりぬいてシンクに作るみたいな雰囲気の物になります」と声を弾ませた。

それでも「今でさえもうこのイメージ画とか変わってきているから怖いんですよ」とポツリ。「私、やりたいことはあるけど、統一感がないの」とも語り、「一個やりたいのが、ザ日本家屋のふすまの上に凄いいろんな彫刻が彫られているような欄間（らんま）っていうのがあるのね。これを天窓あたりに着けたいっていうイメージがあって。その欄間は龍を模した欄間がほしいっていうイメージがあって、それもAIで出したの」と菊地に見せた。

菊地は「あの、なんだろう。時代劇に出てくるめっちゃお金持ちの家って感じ」と表現し、バービーは「こういうクールジャパンをどこかに入れたいっていう気持ちが」と力を込めた。

菊地は「家にこういうのあるの見たことない。できるのかなこんなの」と話したが、バービーは「夫は非常に困惑しているけど、ハウスメーカーの建築士さんは凄い私の感覚を理解してくれる人で、いろんなところを回って、この人しか私の感覚を分かってくれる人はいないと思ったからそこにしたんだけれども。その人はどんどん飛び越えてくれる提案してくれるから」「いろいろと今やっておりますよ」と声を弾ませた。