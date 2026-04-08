戦闘終結に向け１０日から協議

【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、ホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると表明した。

イランのアッバス・アラグチ外相も同国への攻撃が停止すれば、イランも停止すると明らかにした。米イランは１０日から戦闘終結に向けた協議を始め、２週間以内の包括的な最終合意を目指す。

両国の交渉を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相も８日、「停戦は即時発効」するとの声明を発表した。トランプ氏は米東部時間の７日夜までに海峡開放に応じなければ、大規模攻撃すると警告していた。米イランが戦闘開始後、初めて歩み寄りを見せたことで、紛争のエスカレーションを直前で回避した形となった。

トランプ氏は自身のＳＮＳで、イランがホルムズ海峡を「完全、即時、安全」に開放することが条件と強調した。アラグチ外相は７日付の声明で、米国との協議期間中は、ホルムズ海峡での船舶の安全航行について、イラン軍との調整を通して可能との方針を明らかにした。

トランプ氏は投稿で、イランから「１０項目の提案」を受け取ったと明かし、今後の交渉の基盤になるとの認識を示した。内容は明らかにせず、争点となっているほぼ全ての項目で米国とイランは合意済みだと主張した。２週間の停戦期間中、「合意を最終決定し、完了させられる」と強調した。

停戦に応じた理由について、▽「全ての軍事目標」を達成したこと▽イランとの協議が進展していること――などを挙げた。

一方で、イラン最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）は８日の声明で、イラン側が「偉大なる勝利を達成して、米国に１０項目の計画を受け入れさせた」とした上で、最高指導者モジタバ・ハメネイ師の指導に従って、協議を受け入れたと発表した。

１０項目の計画には、〈１〉ホルムズ海峡での安全航行をイラン軍との調整で行う〈２〉中東各地の親イラン勢力「抵抗の枢軸」との戦闘の終結〈３〉中東の全基地からの米軍戦闘部隊の撤退〈４〉評価に基づくイランへの賠償〈５〉国連安全保障理事会の対イラン制裁を含むすべての制裁の解除――などが含まれていると主張した。ＳＮＳＣの声明では米国との協議開始が「戦争の終結を意味しない」と指摘し、最終合意に至った時点で「終戦」を受け入れるとしている。

米国は、イスラエルも停戦に同意したとしている。イスラエル主要紙ハアレツは８日、政府当局者の話として「イランとの停戦を尊重する」と伝えた。ただ、当局者は「合意について懸念を抱いている」と述べたという。