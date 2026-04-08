きょうは穏やかに晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】東海地方は広く晴れ洗濯日和に 日中と夜の寒暖差に注意 金曜日は各地で雨予想 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/8 昼）

正午前の名古屋市内は、雲ひとつない青空が広がっています。けさは最低気温が5.5℃と空気がヒンヤリしましたが、この時間は日差しが照りつけて気温がぐんぐんと上がっています。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。各地で洗濯日和になりそうです。空気が乾燥しやすいため、火の取り扱いにはご注意ください。

最高気温は名古屋で20℃、岐阜や尾鷲で19℃、高山では16℃の予想です。日中は過ごしやすい暖かさになりますが、朝晩と昼の寒暖差にはお気をつけください。

花粉情報・週間予報

【花粉情報】

各地で極めて多く飛ぶでしょう。ヒノキ花粉が中心となりそうです。万全の花粉対策をしてお出かけください。



【週間予報】

あす木曜日は、午前中は日差しが届きますが、夜遅い時間は次第に雨雲が広がるでしょう。あさって金曜日は広く雨が降り、雨脚の強まる所もある予想です。



週末は晴れてお出かけ日和になるでしょう。最高気温が25℃以上の夏日になる所もありそうです。こまめな水分補給を心がけましょう。