耕したての畑で2匹の柴犬が“イチコロ”に。あまりにも平和な光景に「見るだけで幸せになれる」「気持ちよさそう」
【写真を見る】「見るだけで幸せになれる」畑で気持ちよさそうにしているワンコ
畑仕事中に撮影された2匹のワンコの写真がX（旧Twitter）で大きな反響を呼びました。あまりにも平和な光景に癒やされる人が続出し、10万件以上の「いいね」を獲得しています。どのような光景だったのでしょうか？
話題になったのは、Xユーザー 柴犬が作る幻の赤いキウイ（@farm_docan）さんの投稿です。
写真に写っているのは、耕したばかりの畑の土の上で、2匹の柴犬がすやすやと眠っている姿。しかも2匹とも同じ格好で、まるで示し合わせたかのように並んで寝転がっています。
ふかふかの土の上で気持ちよさそうに目を閉じる2匹の姿は、なんとも平和そのもの。飼い主さんはまだ作業の途中のようですが、2匹はまったく気にする様子もなく、すっかりリラックスしています。
この投稿に対し、コメント欄には「ふかふかで暖かいのかな」「眠りにいざなう香り…イチコロですね」「気持ち良さそうに寝てますね」「見るだけで幸せになれる写真だ…」など、癒やされたという声が多数寄せられていました。
■飼い主さんに聞きました！
投稿主の柴犬が作る幻の赤いキウイさんに、写真についてお話を伺いました。
写真に写っている2匹は、柴犬の「はっちゃく」くんと「しんえもん」くん。投稿主さんはキウイ農家で、週末ははっちゃくくん、しんえもんくん、そして子どもたちと一緒に野良仕事をするのが日常のリフレッシュになっているのだそう。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「投稿を通じて、たくさんの方々に同じようにほっとした気持ちになっていただけたのが嬉しかったです」
印象的だったコメントについて聞くと、「『土の発酵』というコメントを何件かいただきました。米ぬかを餌にして善玉菌を活性化させ、土を良くしていくという土づくりの意図を感じ取ってくださっていて、『わかってくれている人がいるんだ』と嬉しくなりました」とのことでした。
■なぜこんなに気持ちよさそうに寝るの？土に隠された秘密
それにしても、なぜ2匹はこんなにも気持ちよさそうに眠っているのでしょうか。その秘密は、耕したばかりの土にありました。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「土を耕していると、いつもどこからともなくフラっとやって来て、そのまま寝転ぶくらい、犬たちは土の香りが好きなようです。さらに米ぬかは、目を盗んで舐めようとするほどの大好物。今回は好きな香りがブレンドされたことで、犬たちにとっては最強の昼寝環境になったのだと思います」
大好きな土の香りに、大好物の米ぬかの香りが合わさった"最強ブレンド"。犬たちがイチコロになるのも納得です。
ちなみに、この香りは人間にもわかるのでしょうか。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「人間でもほんのりわかるくらい香りがあります。例えるなら、甘酒のような、ほんのり甘い発酵の香りです」
土の手触りについても聞いてみると、「塊になっていたものを鍬で砕くので、空気がたっぷり入ってふかふかになります。はっちゃくたちが寝転がれば、低反発クッションのように体を包み込むように沈みこむので、間違いなく寝心地がいいのだと思います」とのこと。
甘酒のような香りに包まれて、低反発クッションのようなふかふかの土に沈み込む--。想像するだけで気持ちよさそうです……！
■正反対な2匹！はっちゃくくんとしんえもんくんの関係性
そんな仲良く並んで眠る2匹ですが、性格はまるで正反対なのだそう。
はっちゃくくんは柴犬らしい孤高タイプで、人にも犬にもなかなか心を許さない性格。ただし家族のことは大好きで、子どもたちには優しい"いいお兄ちゃん"として接してくれるのだとか。
一方のしんえもんくんは正反対で、家族以外の人や犬にもとてもフレンドリー。あまりに社交的なので、「実はラブラドールレトリバーなんじゃないか」と疑うほどなのだそうです。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「しんえもんは、はっちゃくのことが大好きで、いつも遊びを仕掛けにいきます。おじいちゃんのはっちゃくは、そのテンションにあまり付き合わず"柴距離"を保とうとするのですが、しんえもんは気にせずウザ絡みを続けます。そのやり取りが微笑ましくもあり、少し気の毒でもあります」
"柴距離"を保ちたいはっちゃくくんと、お構いなしに距離を詰めるしんえもんくん。そんな2匹がふかふかの土の上では同じ格好で並んで眠っているのだと思うと、なんだかほっこりしますね。
■子どもたちと川の字で眠る冬の夜
はっちゃくくんとしんえもんくんの癒やしエピソードは、畑だけにとどまりません。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「寒い冬の夜は、はっちゃくとしんえもんが、まるでカルガモの親子のように子どもたちの後ろをついて寝室まで移動します。そして気づけば、子どもたちと犬たち、4人で布団の中に"川の字"になって寄り添って寝ています。その光景がとても微笑ましいですね」
畑ではふかふかの土の上で、冬の夜は子どもたちと布団の中で。どこでも気持ちよさそうに眠る2匹の姿が目に浮かびます。
■ほかにもたくさん！2匹のかわいい投稿
柴犬が作る幻の赤いキウイさんのXアカウントには、他にもほっこりする投稿がたくさんありました。
「絶対に見つかってはいけない特殊部隊」と投稿された写真では、落ち葉の中にもぐり、顔だけひょこっと見せている2匹の姿が。
柴犬が作る幻の赤いキウイさん「朝の散歩では途中で休憩タイムを作っていて、そのとき犬たちは寝転んだり伏せたりしてリラックスしています。落ち葉がたくさん積もる季節になると、あえてそういう場所を休憩ポイントにして、寒さ対策と称して落ち葉をかけてあげます。犬たちも嫌がることなく、そのまままったりしています」
ちなみに、この日は後ろでテンション高く走り回っていたお子さんが葉っぱを蹴散らしまくっていたため、最後は落ち着かなくなって脱出していったのだとか。特殊部隊の潜伏は、あっけなく終了してしまったようです。
キウイ農家ならではの投稿もありました。「今年もキウイてんこ盛りのドル箱を前に満足げなチームはっちゃく」という投稿では、カゴいっぱいに収穫されたキウイを前に、投稿主さんのお子さんとはっちゃくくん、しんえもんくんが並んで嬉しそうにしている姿が。収穫の喜びを家族みんなで分かち合っている様子がなんとも微笑ましい1枚です。
また、「左右の間違いがありすぎて逆に難しい、間違い探し的な柴犬たち」という投稿も。次の土づくりに向けて、紐を挟んで左右に豆系と麦系の種を分けてまいたそうなのですが、その紐を境に2匹が左右対称に寝そべっている姿が写っています。
畑仕事のどんな場面でも、気づけばくつろいでいる2匹です。
畑でお昼寝、布団で川の字、落ち葉にもぐって潜伏。はっちゃくくんとしんえもんくんのマイペースでかわいい日常は、柴犬が作る幻の赤いキウイ（@farm_docan）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香