耕したての畑で2匹の柴犬が“イチコロ”に。あまりにも平和な光景に「見るだけで幸せになれる」「気持ちよさそう」

耕したての畑で2匹の柴犬が“イチコロ”に。あまりにも平和な光景に「見るだけで幸せになれる」「気持ちよさそう」