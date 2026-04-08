島袋寛子が自身のInstagramを更新し、誕生日に新ビジュアルを披露した。

■島袋寛子「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます」

【写真】42歳の誕生日にビビッドな赤い衣装での新ビジュアルを披露した島袋寛子

4月7日に42歳の誕生日を迎えた島袋は、「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます みんなありがとう」と綴り、最新のビジュアルを公開した。公開されたのは、ビビッドな赤のジャケットとショートパンツのセットアップ姿だ。その圧倒的なオーラと、今なお進化し続ける美貌に注目が集まった。

島袋は、今井絵理子、上原多香子、新垣仁絵とダンス＆ボーカルグループ“SPEED”を結成。1996年8月5日にシングル「Body & Soul」で衝撃のメジャーデビューを果たした。本人の言葉通り、2026年はデビュー30周年というアニバーサリーイヤーを迎える。

SNSには「ほんっとに綺麗！」「若返ってない？」「パキッとした赤が似合い過ぎる」「ずっと憧れの存在」「ますます輝きを放ってる」といった熱烈な反響に加え、「お誕生日おめでとう」とたくさんの祝福コメントが寄せられている。

■ピンクがかった淡いベージュ衣装で優しい雰囲気の新ビジュアルも披露

別の投稿では、「30th Anniversary 新しい思い出を一緒につくりましょう」と綴り、柔らかなピンクベージュのトップスにチュールスカートを合わせた新ビジュアルを披露した。鮮烈な赤の衣装とは対照的に、島袋の持つ内面的な優しさと洗練された大人の気品がにじみ出ている。

こちらの投稿には、誕生日を祝う多くのコメントが寄せられている他に、「可愛くてきれい」「ビジュ良すぎ」という情熱的なメッセージも届いている。さらに今井から「どんどん若返ってますね うらやましい！」というコメントも。

■SPEED30周年に向けて、YouTubeチャンネル、TikTok、STAFF公式Instagramを開設

新ビジュアル公開と同時に「各SNSも開設されました！フォローよろしくお願いいたします」と告知し、YouTubeチャンネル、TikTok、STAFF公式Instagramを開設された。

STAFF公式Instagramにて、島袋寛子30周年記念ライブ『HIROKO SHIMABUKURO 30th Anniversary Live 2026 -SPEED WAY-』を8月30日に東京・ニッショーホール、9月13日に大阪・サンケイホールブリーゼで開催することを発表した。