山下達郎、アルバム表題曲「CIRCUS TOWN」MV公開！リリース記念DJイベント開催決定
山下達郎が4月8日にリリースした1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』より、1曲目に収録された表題曲「CIRCUS TOWN」のMVが公開となった。
■MVでは1976年のニューヨークの街並みをおもちゃの世界で表現
このMVは今回のリマスタリング音源を使用し、1976年オリジナルアルバムリリース当時のニューヨークの街並みをおもちゃの世界で表現。映像制作は「SPARKLE」「アトムの子」を手掛けた映像ディレクターYOSHIROTTENが担当している。
また、『CIRCUS TOWN』のリリース記念イベントが開催決定。アルバムの楽曲を中心に、RCA/AIR YEARS時代のTATSURO SOUNDがDJプレイで届けられる。
■イベント情報
『CIRCUS TOWN』リリース記念イベント
04/09（木）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース
出演：尾上さとこ（FM COCOLO『Hitsville 765』DJ）、深町絵里（FM802『THE OVERSEAS』FM802＆FM COCOLO『RADIO ANTHEMS』DJ）
04/10（金）東京・タワーレコード渋谷店1F 特設スペース
出演：クニモンド瀧口（RYUSENKEI）、ナツ・サマー
※山下達郎本人の出演はなし
■リリース情報
2026.04.08 ON SALE
ALBUM『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』
■関連リンク
『CIRCUS TOWN』リリース記念イベント詳細
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/info/582292
山下達郎 50周年特設サイト
https://tatsuro50th.jp
山下達郎 OFFICIAL SITE
https://www.tatsuro.co.jp/
https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/