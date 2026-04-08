山下達郎、アルバム表題曲「CIRCUS TOWN」MV公開！リリース記念DJイベント開催決定

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山下達郎が4月8日にリリースした1stソロアルバム『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』より、1曲目に収録された表題曲「CIRCUS TOWN」のMVが公開となった。

■MVでは1976年のニューヨークの街並みをおもちゃの世界で表現

このMVは今回のリマスタリング音源を使用し、1976年オリジナルアルバムリリース当時のニューヨークの街並みをおもちゃの世界で表現。映像制作は「SPARKLE」「アトムの子」を手掛けた映像ディレクターYOSHIROTTENが担当している。

また、『CIRCUS TOWN』のリリース記念イベントが開催決定。アルバムの楽曲を中心に、RCA/AIR YEARS時代のTATSURO SOUNDがDJプレイで届けられる。

■イベント情報

『CIRCUS TOWN』リリース記念イベント

04/09（木）大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース

出演：尾上さとこ（FM COCOLO『Hitsville 765』DJ）、深町絵里（FM802『THE OVERSEAS』FM802＆FM COCOLO『RADIO ANTHEMS』DJ）

04/10（金）東京・タワーレコード渋谷店1F 特設スペース

出演：クニモンド瀧口（RYUSENKEI）、ナツ・サマー

※山下達郎本人の出演はなし

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』

■関連リンク

『CIRCUS TOWN』リリース記念イベント詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/info/582292

山下達郎 50周年特設サイト

https://tatsuro50th.jp

山下達郎 OFFICIAL SITE

https://www.tatsuro.co.jp/

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tatsuro/