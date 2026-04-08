2027年春に生徒募集を停止する新潟市の専門学校で、最後の入学式が行われました。



新潟市西区の『新潟薬科大学附属医療技術専門学校』は救急救命士科・視能訓練士科の2学科がありますが、2029年3月末に閉校します。6日、新潟薬科大学と合同で入学式が行われました。学校によりますと、施設の老朽化に加え少子化や4年制大学志向の高まりなどを背景に志願者が減少していたということです。



杉原多公通学長は「情熱をもって諦めずに取り組んでいれば必ず道は開ける」とエールを送りました。



■救急救命士科 新入生

「最後の新入学生ということで勉強と部活も入りたいと思っているので、両立できるように3年間頑張っていきたい。」



■救急救命士科 新入生

「国家試験があるので、それに向けて毎日勉強頑張りたいです。」



新潟薬科大学も2027年度から名称を変更し、新たなスタートを切る予定です。