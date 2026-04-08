戸田恵子、還暦迎えた“ドキンちゃん”冨永みーなのお祝いショット公開 これで『それいけ！アンパンマン』レギュラーメンバーが「オール60over」にとしみじみ
声優・俳優の戸田恵子が6日、自身のブログを更新し、ライフワークとなっているアニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系／※戸田はアンパンマン役）の収録に挑んだことを報告。「そして先日、ドキンちゃんの冨永みーなちゃんが還暦を迎えましたー！」と伝え、冨永の近影を公開した。
【写真】「子役の頃から知ってるあのみーなちゃんがねぇ」花束を抱え笑顔の“ドキンちゃん役”冨永みーな
この日は「レギュラーアンパンマンと玩具の声録り」のためスタジオへ。現場では冨永の誕生日を祝って花束の贈呈が行われたようで、戸田は赤い花束を抱えた冨永の写真を紹介。
「みんな、子役の頃から知ってるあのみーなちゃんがねぇ」と感慨深げな様子を見せながら、「おめでとう！」と祝福した。
また「これでレギュラーメンバー／アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、バタコさん、チーズ。オール60overです」と、自身、ばいきんまん役の中尾隆聖、ジャムおじさん・チーズ役の山寺宏一、バタコさん役の佐久間レイがみな60歳超えとなったことを明かし、「頑張るぞー！」と今後の活動へのやる気をみなぎらせていた。
コメント欄には「富永みーなさんお誕生日おめでとうございま〜す」「レギュラーメンバー、オール60overですか〜素敵ですね 皆さん、お元気で、力を合わせて、お仕事楽しまれます様に」「これからも、レギュラーメンバー揃ってお元気で、70over目指して、Fight!!」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「子役の頃から知ってるあのみーなちゃんがねぇ」花束を抱え笑顔の“ドキンちゃん役”冨永みーな
この日は「レギュラーアンパンマンと玩具の声録り」のためスタジオへ。現場では冨永の誕生日を祝って花束の贈呈が行われたようで、戸田は赤い花束を抱えた冨永の写真を紹介。
また「これでレギュラーメンバー／アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、バタコさん、チーズ。オール60overです」と、自身、ばいきんまん役の中尾隆聖、ジャムおじさん・チーズ役の山寺宏一、バタコさん役の佐久間レイがみな60歳超えとなったことを明かし、「頑張るぞー！」と今後の活動へのやる気をみなぎらせていた。
コメント欄には「富永みーなさんお誕生日おめでとうございま〜す」「レギュラーメンバー、オール60overですか〜素敵ですね 皆さん、お元気で、力を合わせて、お仕事楽しまれます様に」「これからも、レギュラーメンバー揃ってお元気で、70over目指して、Fight!!」などと、さまざまな声が寄せられている。