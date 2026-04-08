『名探偵プリキュア！』キュアアルカナ・シャドウ大人気 予告映像は驚異の再生数で反響
テレビアニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ：ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第11話（12日放送）の予告映像が、再生数15万回を突破した。森亜るるかが変身したキュアアルカナ・シャドウが登場することもあり、『たんプリ』予告映像で最高の再生数となっている。
【動画】いきなり戦闘！キュアアルカナ登場の『たんプリ』予告映像
第11話「キュアアルカナ・シャドウ、現る」は、宝生美術館に怪盗団ファントムからの予告状が届く。あんなたちも現場に向かうが、狙われた「星明かりのプリンセス」という首飾りの展示室で、あんなはるるかに話しかけられる物語が展開される。
放送前から注目され続けてきたキュアアルカナ・シャドウが、ついに本編登場することになり、ネット上では「遂に、全人類が待望していたアルカナシャドウの出番くるぞ！」「アルカナシャドウ、本格登場回だから作画も優勝してる」「キュアエクレール候補が誰なのかと話題になってる時にアルカナシャドウをぶち込んでくるとは…るるかちゃん、マジ策士」「やっと！放送開始から2ヶ月半経過してやっとアルカナシャドウちゃん来るか！」「変身シーンはあるのかな」などと歓喜の声があがっている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
【動画】いきなり戦闘！キュアアルカナ登場の『たんプリ』予告映像
第11話「キュアアルカナ・シャドウ、現る」は、宝生美術館に怪盗団ファントムからの予告状が届く。あんなたちも現場に向かうが、狙われた「星明かりのプリンセス」という首飾りの展示室で、あんなはるるかに話しかけられる物語が展開される。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
新キャラクター＆キャストは、キュアアンサー／明智あんな役を千賀光莉、キュアミスティック／小林みくる役を本渡楓、キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるか役を東山奈央が担当し、キュアエクレール役は後日発表。妖精のポチタン役は加藤英美里、マシュタン役を羊宮妃那、ジェット先輩役を梶裕貴、シュシュタン役は後日発表される。
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