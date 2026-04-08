◇インターリーグ ドジャース4─1ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦で投打がかみ合い5連勝。先発した山本由伸投手（27）が6回0/3を5安打1失点で2勝目を挙げ、大谷翔平投手（31）は1安打1打点2四球で42試合連続出塁を記録した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は急きょ、スタメンを外れたミゲル・ロハス内野手（37）について、代替選手を呼ばない方針を明かした。

ロハスはこの日「8番・遊撃」で先発メンバーに名を連ねていたが、試合開始直前にメンバーから外れ、急きょ、キム・ヘソンが「8番・遊撃」でスタメン出場。球団はロハスの先発メンバー外について「家庭の事情」と発表した。

試合後、指揮官はロハスについて「チームには帯同している」とした上で「家族の事情によるものであり、詳細は本人が話すべきことである」と詳しい内容は伏せた。そして、「今後の予定についてはまだ分からない」とロハスがチームを離れるかはまだ未定とした。

ただ、8日（同9日）の3連戦3戦目に関して代替選手を呼ぶ可能性を問われ「現時点では動かない。今いるメンバーで対応する」とした。