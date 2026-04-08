ドラマプロデューサーの石井ふく子氏が今年9月に生誕100年を迎えることを記念し、石井氏を特集した「TBS レトロスペクティブ映画祭」が5月22日から東京・Morc阿佐ヶ谷で開催されることが決定した。同映画祭はTBS収蔵の貴重な作品をデジタル修復して劇場公開する取り組みで、昨年は実相寺昭雄さんを特集。今回で3回目の実施となる。

日本に「ホームドラマ」というジャンルを確立させた石井氏。盟友・橋田壽賀子さんや、森光子さん、南田洋子さん、池内淳子さん、大空眞弓（86）、長山藍子（84）ら昭和を彩った名女優たちと手がけた、原点ともいえる「東芝日曜劇場」の名作8作品を、60年の時を経てスクリーンによみがえらせる。「時間ですよ」（1965年）や「愛と死をみつめて」（64年）の前後編、「みれん」（63年）などがラインアップに名を連ねている。

そして、石井氏の現在・過去・未来に迫った、佐井大紀監督による撮り下ろしのドキュメンタリー作品も上映される。東京のほか、大阪、京都、名古屋、福岡でも順次開催予定となっている。

以下は佐井大紀氏のコメント。

「テレビ」の在り方がさまざまな角度から問われている今こそ、その黎明（れいめい）期に息づいていた“ものづくりへの熱量”を振り返ることに、大きな意味があるはずだ。

TBSでは開局当初から、メディア論を問うような名作が数多く制作されてきた。しかしそれらの多くは、放送後そのまま破棄されるか、よくても倉庫に塩漬けにされるか。そこで私は、独断と偏見で作品を掘り出しデジタル修復して再発表する「TBSレトロスペクティブ映画祭」を企画した。

第3回目は、石井ふく子特集。まもなく100歳、世界最高齢の現役プロデューサーである彼女にも、熱き新人時代があった。「電気紙芝居」とやゆされ映画に比べはるかに地位の低かったテレビいう場で、「ホームドラマ」というジャンルをお茶の間に定着させたホームドラマの母の“原点”ともいえる作品群を、令和のいま改めてスクリーンで堪能してほしい。