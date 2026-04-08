堤真一＆山田裕貴、苦労したシーンの使用量にクレーム？「どれくらい覚えたと思ってるんだ！」「5日間やったのに…」

堤真一＆山田裕貴、苦労したシーンの使用量にクレーム？「どれくらい覚えたと思ってるんだ！」「5日間やったのに…」