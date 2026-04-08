海外小説ドラマ三部作の集大成だった『シャーロック』 なぜ“令和版のホームズ”はディーン・フジオカでなければいけなかったのか
●『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』に続き…
8日、春ドラマ『LOVED ONE』(フジテレビ系、毎週水曜22:00〜)がスタートする。同作はディーン・フジオカ演じる変わり者の天才法医学者が遺体の痕跡をたどりながら難事件に挑む法医学ヒューマンミステリー。
「ディーン・フジオカが変わり者の天才主人公を演じる」と聞いたらドラマ好きなら2019年放送の月9ドラマ『シャーロック』(フジ系、FODで配信中)を思い浮かべるのではないか。
あらためて『シャーロック』とはどんな作品だったのか。ディーン・フジオカという俳優の本質とともにドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『シャーロック』(C)フジテレビ
○海外小説の主役にハマる稀有な俳優
「シャーロック」と言えばコナン・ドイルの『シャーロック・ホームズ』シリーズを思い浮かべる人が多いだろう。
月9ドラマの『シャーロック』は同作を原案としつつ舞台を現代の東京に移した連ドラであり、同じ10年代にイギリスで放送された『SHERLOCK』(BBC)とはまったくの別作品。放送当時は「どの作品のリメイクなのか」という混乱の声もあるなど、名作だからこそ視聴者に構えられてしまうようなところもあった。
だからこそディーン・フジオカの異質な存在感が『シャーロック・ホームズ』や『SHERLOCK』との差別化としての効果を発揮。ディーン・フジオカが物語の中心にいるだけで「新たなミステリー作品」という印象が先行し、その後「あの『シャーロック・ホームズ』がモチーフだった」と気付かされる視聴者もいた。
ディーン・フジオカは当作の前に、連ドラ単独初主演作『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(18年、フジ系)、井浦新とダブル主演を務めたスペシャルドラマ『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』(19年、フジ系)に出演。前者はアレクサンドル・デュマ・ペール、後者はヴィクトル・ユゴーによる19世紀の海外小説を現代日本に置き換えた作品であり、「いかにディーン・フジオカが異国の名作にハマるか」がわかるのではないか。
歴史的な名作と現代の日本をつなげる突出した存在感。日本人でありながら、どこか日本人ではないような佇まい。これらの点でディーン・フジオカに勝る俳優は見当たらず、『シャーロック』は『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』に続く三部作の完結編のような位置付けの作品だった。
シャーロック・ホームズがモデルの主人公・誉獅子雄(ディーン・フジオカ)はフリーの犯罪捜査コンサルタント。これまで不可解な事件や事象の謎を解いてきた天才だが、自由気ままな言動の中に「一歩間違えば犯罪者になりかねない」という危うさを漂わせていた。
「推理を進める際に必ずバイオリンを弾く」というコントと紙一重のような演出があったが、このシーンにこそディーン・フジオカの本質がある。彼が演じることで「これこそが令和のシャーロック・ホームズ」というすさまじい説得力を感じさせられた。
●あえて「語られざる事件」を選ぶ姿勢
そんなディーン・フジオカの存在感と並ぶもう1つの見どころは各話のエピソード。
コナン・ドイルの小説には“アントールドストーリーズ”(語られざる事件)と呼ばれる「本文中でわずかに言及されながら詳細は明記されていない事件」が複数存在するが、ドラマ『シャーロック』はあえてこれをピックアップした。
つまり、「ドラマ『シャーロック』は全貌が明かされていない事件を掘り下げて新たな物語を作る」ということ。アントールドストーリーズは原作ファンの間で話題にあがるものだけに、厳しい目で見られやすいなど映像化へのハードルは決して低くなかった。各話のエピソードは「オリジナルでゼロから手がける」ほうが簡単だったように見えるが、あえて難易度の高いものに挑む志の高さを感じさせられる。
しかも制作サイドは、第1話「アバネティ家の恐ろしい事件」、第2話「ダーリントンの替え玉事件」、第3話「タンカーヴィル・クラブ醜聞事件」などとモチーフにした全話のエピソードを公開。原作ファンから逃げも隠れもせず、「キャラクターだけでなく物語でも魅了する」という道を選んだ様子がうかがえる。
ディーン・フジオカの起用とアントールドストーリーズへの挑戦によって『シャーロック』はこれまで何度も映像化されてきたどの『シャーロック・ホームズ』とも異なる作品となった。『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』のときもそうだったが、安易に『シャーロック・ホームズ』という偉大な原作に頼るのではなく、主体性をもって挑んだからこそ感動につながったことは間違いない。
○「イケメンバディ」の残念な設定
最後にもう1つあげておきたいのは「イケメンバディ」の生かし方。獅子雄の相棒はジョン・ワトソンがモデルの精神科医・若宮潤一(岩田剛典)であり、ディーン・フジオカと岩田剛典というイケメンバディだったことは確かだ。
しかし、「2人とも偏屈で人格に問題を抱える」というネガティブな設定を加えてギャップを生み出し、男性視聴者を置き去りにしなかった。さらに獅子雄が潤一を翻弄しながら徐々に絆を深めていく過程でも視聴者を魅了。「心の中では互いに支え合い、まるで兄弟のような存在になっていく」というブラザーフッドのムードを漂わせていた。
これらを作り上げたのは、主に脚本家・井上由美子、演出家・西谷弘。名手のタッグが強烈な登場人物や映像美をもたらしたことで、連ドラ終了から3年後の22年に映画『バスカウィル家の犬 シャーロック劇場版』が公開された。
あまり知られていないが『シャーロック』が放送された月9は、前年の18年夏から23年夏までラブストーリーを避けて刑事、医療、法律の3ジャンルにほぼ特化していた。この3ジャンルは手堅く視聴者を集められる一方でマンネリと紙一重だが、当作に関しては「シャーロック・ホームズという特別なジャンルのため、そんな不安は感じさせなかった」と言っていいのではないか。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
8日、春ドラマ『LOVED ONE』(フジテレビ系、毎週水曜22:00〜)がスタートする。同作はディーン・フジオカ演じる変わり者の天才法医学者が遺体の痕跡をたどりながら難事件に挑む法医学ヒューマンミステリー。
「ディーン・フジオカが変わり者の天才主人公を演じる」と聞いたらドラマ好きなら2019年放送の月9ドラマ『シャーロック』(フジ系、FODで配信中)を思い浮かべるのではないか。
『シャーロック』(C)フジテレビ
○海外小説の主役にハマる稀有な俳優
「シャーロック」と言えばコナン・ドイルの『シャーロック・ホームズ』シリーズを思い浮かべる人が多いだろう。
月9ドラマの『シャーロック』は同作を原案としつつ舞台を現代の東京に移した連ドラであり、同じ10年代にイギリスで放送された『SHERLOCK』(BBC)とはまったくの別作品。放送当時は「どの作品のリメイクなのか」という混乱の声もあるなど、名作だからこそ視聴者に構えられてしまうようなところもあった。
だからこそディーン・フジオカの異質な存在感が『シャーロック・ホームズ』や『SHERLOCK』との差別化としての効果を発揮。ディーン・フジオカが物語の中心にいるだけで「新たなミステリー作品」という印象が先行し、その後「あの『シャーロック・ホームズ』がモチーフだった」と気付かされる視聴者もいた。
ディーン・フジオカは当作の前に、連ドラ単独初主演作『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』(18年、フジ系)、井浦新とダブル主演を務めたスペシャルドラマ『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』(19年、フジ系)に出演。前者はアレクサンドル・デュマ・ペール、後者はヴィクトル・ユゴーによる19世紀の海外小説を現代日本に置き換えた作品であり、「いかにディーン・フジオカが異国の名作にハマるか」がわかるのではないか。
歴史的な名作と現代の日本をつなげる突出した存在感。日本人でありながら、どこか日本人ではないような佇まい。これらの点でディーン・フジオカに勝る俳優は見当たらず、『シャーロック』は『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』に続く三部作の完結編のような位置付けの作品だった。
シャーロック・ホームズがモデルの主人公・誉獅子雄(ディーン・フジオカ)はフリーの犯罪捜査コンサルタント。これまで不可解な事件や事象の謎を解いてきた天才だが、自由気ままな言動の中に「一歩間違えば犯罪者になりかねない」という危うさを漂わせていた。
「推理を進める際に必ずバイオリンを弾く」というコントと紙一重のような演出があったが、このシーンにこそディーン・フジオカの本質がある。彼が演じることで「これこそが令和のシャーロック・ホームズ」というすさまじい説得力を感じさせられた。
●あえて「語られざる事件」を選ぶ姿勢
そんなディーン・フジオカの存在感と並ぶもう1つの見どころは各話のエピソード。
コナン・ドイルの小説には“アントールドストーリーズ”(語られざる事件)と呼ばれる「本文中でわずかに言及されながら詳細は明記されていない事件」が複数存在するが、ドラマ『シャーロック』はあえてこれをピックアップした。
つまり、「ドラマ『シャーロック』は全貌が明かされていない事件を掘り下げて新たな物語を作る」ということ。アントールドストーリーズは原作ファンの間で話題にあがるものだけに、厳しい目で見られやすいなど映像化へのハードルは決して低くなかった。各話のエピソードは「オリジナルでゼロから手がける」ほうが簡単だったように見えるが、あえて難易度の高いものに挑む志の高さを感じさせられる。
しかも制作サイドは、第1話「アバネティ家の恐ろしい事件」、第2話「ダーリントンの替え玉事件」、第3話「タンカーヴィル・クラブ醜聞事件」などとモチーフにした全話のエピソードを公開。原作ファンから逃げも隠れもせず、「キャラクターだけでなく物語でも魅了する」という道を選んだ様子がうかがえる。
ディーン・フジオカの起用とアントールドストーリーズへの挑戦によって『シャーロック』はこれまで何度も映像化されてきたどの『シャーロック・ホームズ』とも異なる作品となった。『モンテ・クリスト伯』『レ・ミゼラブル』のときもそうだったが、安易に『シャーロック・ホームズ』という偉大な原作に頼るのではなく、主体性をもって挑んだからこそ感動につながったことは間違いない。
○「イケメンバディ」の残念な設定
最後にもう1つあげておきたいのは「イケメンバディ」の生かし方。獅子雄の相棒はジョン・ワトソンがモデルの精神科医・若宮潤一(岩田剛典)であり、ディーン・フジオカと岩田剛典というイケメンバディだったことは確かだ。
しかし、「2人とも偏屈で人格に問題を抱える」というネガティブな設定を加えてギャップを生み出し、男性視聴者を置き去りにしなかった。さらに獅子雄が潤一を翻弄しながら徐々に絆を深めていく過程でも視聴者を魅了。「心の中では互いに支え合い、まるで兄弟のような存在になっていく」というブラザーフッドのムードを漂わせていた。
これらを作り上げたのは、主に脚本家・井上由美子、演出家・西谷弘。名手のタッグが強烈な登場人物や映像美をもたらしたことで、連ドラ終了から3年後の22年に映画『バスカウィル家の犬 シャーロック劇場版』が公開された。
あまり知られていないが『シャーロック』が放送された月9は、前年の18年夏から23年夏までラブストーリーを避けて刑事、医療、法律の3ジャンルにほぼ特化していた。この3ジャンルは手堅く視聴者を集められる一方でマンネリと紙一重だが、当作に関しては「シャーロック・ホームズという特別なジャンルのため、そんな不安は感じさせなかった」と言っていいのではないか。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら